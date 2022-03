Milan, è arrivata la notizia che Pioli stava attendendo con ansia

E’ arrivata in serata una notizia che farà sicuramente piacere sia a Pioli che a tutto l’ambiente del Milan.

Dopo la vittoria di sabato scorso contro il Cagliari di Mazzarri per 0-1 con il gol di Bennacer, il Milan ha rafforzato il proprio primato. I rossoneri hanno risposto alla vittoria del Napoli sull’Udinese ed hanno approfittato del pareggio interno per 1-1 dell‘Inter di Simone Inzaghi contro la Fiorentina.

L’aspetto che salta di più all’occhio delle ultime partite della squadra di Stefano Pioli è sicuramente quello dei gol subiti. Il Milan, infatti, ha subito solo un gol nelle ultime quattro giornate di campionato. Nonostante l’infortunio di Kjaer ed il mancato arrivo di un centrale nel mercato di gennaio, Pioli è stato bravissimo a registrare la propria difesa.

Tra i leader del reparto difensivo rossonero bisongna inserire certamente Mike Maignan. Il sostituto di Donnarumma è riuscito subito a conquistarsi la fiducia di tutto l’ambiente milanista. L’estremo difensore ha fatto preccupare nelle ultime ore sia Pioli che i tifosi del Milan, visto il problema al tallone d’Achille che gli ha fatto saltare l’allenamento di ieri con la Francia di Didier Deschamps.

Milan, c’è un’ottima notizia per Pioli: Maignan ha ripreso ad allenarsi in gruppo con la Francia

In sera sono arrivati importanti aggiornamenti sulle condizioni di Maignan. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, difatti, il portiere in giornata è tornato ad allenarsi con il resto dei suoi compagni della nazionale francese. Il calciatore, quindi, ha superato totalmente il fastidio accusato al tallone d’Achille.

Gran sospiro di sollievo per Stefano Pioli, che non può assolutamente fare a meno di Maignan in questo rush finale per la lotta scudetto, che ricomincerà dopo la sosta per le nazionali. Il Milan alla ripresa ha un turno di campionato super favorevole perché sfiderà sfiderà il Bologna in casa, mentre il Napoli giocherà in trasfertà contro l’Atalanta e l‘Inter la Juventus di Massimiliano Allegri.