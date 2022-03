Juventus, che botta dall’ex: la sentenza è una beffa per Allegri

Un ex Juventus sentenzia e pungola la formazione di Allegri: bocciata senza mezzi termini anche la sua esperienza in bianconero

Massimiliano Allegri si è ripreso la Juventus. Almeno in campionato, i risultati danno ora ragione all’allenatore livornese che ha scalato la classifica, tornando al quarto posto e si candida per un finale di stagione in crescendo. I paragoni con Sarri e Pirlo lo confinano ancora indietro ma, Champions a parte, i bianconeri hanno ancora la possibilità di chiudere con un titolo – la Coppa Italia – e migliorare la posizione dello scorso anno quando ha chiuso in quarta posizione. Tutto ciò mentre la dirigenza compie le proprie riflessioni sul mercato e valuta anche il sostituto di Morata in caso di addio dello spagnolo.

Al tecnico però in queste ore sono arrivate le frecciate di un ex. L’avvio di Dejan Kulusevski con il Tottenham è sembrato piuttosto incoraggiante. L’attaccante esterno svedese si è adattato bene alla Premier League e alle richieste di Antonio Conte. Il suo addio con la Juventus però è arrivato dopo appena un anno e mezzo. Da qui anche l’amarezza dell’ex Parma e Atalanta.

Juventus, Kulusevski al veleno dal ritiro con la Svezia: “In bianconero tante cose non funzionavano, era frustrante”

Dal ritiro della nazionale, a poche ore dal match valido per i playoff di qualificazione al Mondiale, Dejan Kulusevski si è presentato davanti ai microfoni e ha parlato pure del suo passaggio alla Juventus.

La Svezia giocherà contro la Repubblica Ceca nella semifinale per ottenere un posto per Qatar 2022. L’attaccante del Tottenham tuttavia ha trovato anche l’occasione per spostare l’attenzione su altri argomenti. In merito alla sua esperienza alla Juventus si è mostrato piuttosto insofferente. La sua comparazione con l’inizio dell’avventura al Tottenham risulta impietosa: “Alla Juventus – ha detto Kulusevski – c’erano tante cose che non funzionavano e ciò era molto frustrante. Per un calciatore le cose possono cambiare molto velocemente. Al Tottenham respiro un’aria nuova. Ho un rapporto migliore con l’allenatore e grazie al miglioramento degli allenamenti ho anche perfezionato il mio fisico”. Queste le sue parole raccolte da ‘juventusnews24.com’.

Con il Tottenham, Kulusevski ha segnato due reti e firmato quattro assist in 11 partite tra Premier League e FA Cup.