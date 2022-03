“Andrà via al 100%”: Inter, doccia gelata per i tifosi

Secondo alcuni addetti ai lavori l’Inter potrebbe essere costretta a rinunciare a un big in estate, notizia che mette in ansia i tifosi.

La scorsa estate, poco dopo aver festeggiato uno Scudetto atteso a lungo, l’Inter viveva un momento davvero difficile. Le difficoltà economiche della proprietà portavano agli addii di mister Antonio Conte e di due stelle come Lukaku e Hakimi, e il timore era che la squadra avrebbe perso la sua forza appena ritrovata.

Il campo ha confermato in parte questi timori. L’Inter di oggi certo non è più la schiacciasassi di Conte, e la recente striscia di 7 gare senza vittorie ha spinto lo Scudetto verso il Milan. E certo il calendario lascia ancora ai nerazzurri la possibilità di riprendersi ed effettuare un controsorpasso in extremis, ma l’entusiasmo dei tifosi rischia di essere messo a dura prova.

A maggior ragione dando retta alle notizie che riguardano la salute economica del club. Secondo la Gazzetta dello Sport gli addii a Lukaku e Hakimi non sono stati sufficienti, e anche la prossima estate il club nerazzurro dovrà fare i conti con la cessione di un big. Un sacrificio che potrebbe essere necessario e, allo stesso tempo, strategico.

Inter, in estate addio a un altro big?

Per la Gazzetta è quasi fisiologico mettere in conto la cessione di una stella, anche paradossalmente per avere più forza sul mercato con gli altri interventi che si sono resi necessari. Un big, insomma, partirà al 100%. Ma chi sarà?

Certo non Marcelo Brozovic, che ha rinnovato ieri fino al 2026 e rappresenta uno dei punti fermi per la squadra del presente e del futuro. Tra gli indiziati figura Milan Skriniar, il cui contratto scadrà nel 2023 e che non ha ancora trattato un nuovo accordo. Il club ha comunicato che ne parlerà a campionato finito, possibile che in caso di mancato accordo il difensore possa finire sul mercato.

In alternativa potrebbe partire Stefan de Vrij, che piace a moltissimi club e porterebbe nelle casse nerazzurre una bella cifra. L’olandese verrebbe sostituito nel caso da Bremer, ammesso che il difensore del Torino alla fine scelga i nerazzurri tra i tanti pretendenti che hanno bussato alla sua porta.

Possibile che il big in partenza sia in attacco: non si tratterebbe né di Alexis Sanchez, che non è mai tornato ad alti livelli con continuità, né di Joaquin Correa che invece non ha convinto e potrebbe comunque lasciare i nerazzurri in estate. Piuttosto di Lautaro Martinez, che per molti è la vera stella dell’Inter oggi e per la cui cessione il club potrebbe aprire solo a patto di cifre davvero molto alte. Comunque una novità rispetto al passato, quando veniva considerato incedibile.

Insomma, vedremo se un big lascerà davvero l’Inter in estate e, nel caso, chi sarà. Al momento, per la Beneamata, il futuro è adesso. Rappresentato da uno Scudetto che non può essere già dato per perso e per cui è necessario richiedere la massima concentrazione. Soltanto dopo ci sarà spazio per il mercato.