L’ex giocatore della Juve approfitta della pausa per le nazionali a lancia una pesante frecciata ad Allegri e alla società bianconera.

Tempo di pausa nazionale per i calciatori. Nonostante questo però, durante le conferenze stampa, le domande riguardo i club e gli ex club sono sempre in agguato. E alcuni di loro ne approfittano per lanciare qualche frecciatina sul loro recente passato. Come accaduto in questo caso nei confronti della Juve.

I bianconeri sono un club che si sta muovendo molto sul mercato, anticipando già alcuni movimenti in vista della prossima stagione. Una frenesia che è in continuità con i grandi cambiamenti avvenuti questo gennaio, che hanno visto l’arrivo di giocatori di valore come Vlahovic e Zakaria, ma anche la partenza di altri come ad esempio Dejan Kulusevski.

L’ex Parma questo gennaio ha lasciato la Juve per accasarsi al Tottenham in Premier League. Dopo una prima parte di stagione contraddistinta da troppe panchine, in Inghilterra, agli ordini di Antonio Conte, Kulusevski sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo. E approfitta della conferenza stampa della sua Svezia per farlo notare e lanciare qualche frecciatina al suo ex club.

Juve, Kulusevski attacca: “A Torino era frustrante”

Interrogato su questa sua ‘rinascita’, al momento sono 2 reti e 4 assist in 9 presenze con il Tottenham, Kulusevski è stato chiaro: “La verità è che al Tottenham respiro un’aria nuova.” ha dichiarato senza mezzi termini durante la conferenza stampa con la nazionale svedese. “Alla Juve la situazione era diventata a tratti molto frustrante.”

Kulusevski non le manda certo a dire. Per lui il Tottenham è stata una scelta certamente vincente che rifarebbe di corsa: “Per un giocatore le cose possono cambiare molto velocemente. Alla Juve c’erano tantissime cose che non funzionavano. Al Tottenham invece è diverso: ho un rapporto migliore con l’allenatore e sto facendo un lavoro molto importante su di me e sul mio fisico.”