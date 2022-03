“Contatti con l’agente”: Juventus, la trattativa per la firma resta viva

La Juventus prosegue i contatti con uno dei calciatori in scadenza al termine della stagione ma la posizione del club rimane incerta

La Juventus è reduce dalla fumata nera con Paulo Dybala ma ora deve fare i conti con altre situazioni contrattuali. La settimana è stata caratterizzata dalla rottura ormai definitiva con l’argentino che lascerà Torino dopo sette anni. Una lunga soap che sembrava potesse raggiungere una fumata bianca sul finire dello scorso anno solare ma che poi ha preso una direzione ben differente.

Come spiegato dall’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, infatti, le strategie dei bianconeri sono cambiate e dunque si è scelto di sacrificare l’argentino che durante questa stagione ha saltato diverse partite per infortunio. Il lavoro però negli uffici dirigenziali della Juventus non manca. La pila di fogli con i nomi dei calciatori in scadenza è ancora lunga e dovrà essere studiata dalla società del presidente Andrea Agnelli.

Juventus, contatti in corso con l’agente di Bernardeschi: la società non ha ancora deciso cosa fare

In merito ai rinnovi di contratto arrivano segnali positivi riguardo ai prolungamenti degli accordi con il colombiano Juan Cuadrado e con il terzino italiano Mattia De Sciglio. Non si registrano novità, invece, in merito al futuro di Federico Bernardeschi e Mattia Perin. Come scrive ‘Tuttosport’, infatti, riguardo alla posizione di questi due la società rimane per il momento abbottonata.

Il quotidiano torinese tuttavia rivela che i contatti con l’agente Federico Pastorello per il rinnovo di Federico Bernardeschi stanno proseguendo. L’obiettivo del 28enne ex Fiorentina è quello di rimanere a Torino. Il calciatore sta dando la sua priorità alla Juventus tuttavia al momento non si è prodotta nessuna novità.

Secondo ‘Tuttosport’, ad ogni modo, la postura finale della Juventus e in particolare del direttore sportivo Federico Cherubini e dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene dovrebbe diventare più chiara già a partire dai prossimi giorni.