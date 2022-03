“Pentimento a vita”: Ibrahimovic non si trattiene, tifosi spiazzati

Nonostante le poche presenze in campionato Zlatan Ibrahimovic continua ad essere uno dei protagonisti in casa del Milan capolista.

La stagione di Zlatan Ibrahimovic è stata totalmente a due facce. Da un lato l’attaccante rossonero è stato spesso decisivo quando chiamato in causa, dall’altro spesso il Milan ha dovuto fare a meno di lui a causa degli infortuni. Superati i 40 anni, il centravanti svedese non può avere la continuità di un tempo e c’è grande curiosità riguardo il suo futuro.

L’esperto calciatore ha parlato ai microfoni dell’Uefa, intervenendo soprattutto riguardo la scelta del ritiro. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ ancora presto per il futuro, vediamo cosa succede. Non ritirarmi e poi dire che avrei potuto continuare no, è una cosa di cui potrei pentirmi per il resto della mia vita”

Tanti i temi trattati con il giocatore che ha toccato nuovamente gli inizi della sua carriera: “Il denaro non mi ha reso felice, ma mi ha semplificato le cose. Dopo il mio primo contratto ho improvvisamente iniziato a guadagnare, prima per allenarmi camminavo molto per andare gli allenamenti o rubavo bici (il calciatore ha chiarito nell’intervista che era una cosa che non si dovrebbe fare)”.

Ibrahimovic e l’ossessione Champions League

Nel corso della sua carriera Zlatan Ibrahimovic ha vinto diversi campionati, ha conquistato ovunque grandi successi ma non ha mai vinto la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è l’unica vera coppa che gli manca. Nell’intervista lo svedese ha chiarito:

“La Champions League è un trofeo fantastico dove puoi affrontare le squadre ed i calciatori migliori in Europa. Vincerla sarebbe fantastico, ma non conquistare questo successo non mi cambierebbe. Ronaldo (Il Fenomeno) era il migliore e neanche lui non ha vinto tutto”.