Cagliari, tre mosse per la salvezza e la novità Rog: le novità

Il Cagliari punta dritto alla salvezza per cercare di confermare il suo percorso di crescita e gettare le basi per la nascita del nuovo stadio. Restare aggrappati alla Serie A sarà di fondamentale importanza per i piani futuri del club

Otto giornate alla fine del campionato: il Cagliari proverà a gettare il cuore oltre l’ostacolo per restare aggrappato con le unghie alla massima serie. La prossima sfida dei rossoblù vedrà di fronte gli uomini di Mazzarri all’Udinese. Un match fondamentale per tentare la risalita in classifica. Tre le mosse per cercare di cambiare marcia: fiducia al terzetto difensivo Goldaniga-Lovato-Altare, nuova linfa vitale in mezzo al campo con il ritorno di Rog e occhio alla voglia di riscatto di Keita.

Salvo clamorosi colpi di scena, Mazzarri confermerà il solito 3-5-2: difficilmente assisteremo al passaggio al 3-4-1-2 con l’aggiunta di un nuovo attaccante con Joao Pedro dirottato nel ruolo di trequartista. Occhio, però, alla rinascita di Keita Balde, uomo in più in questo finale di campionato.

Non solo: Mazzarri ritroverà anche Rog, non ancora al meglio dopo quasi due anni di inattività, ma pronto a dare una mana al Cagliari nella fase conclusiva del torneo. Il centrocampista croato potrebbe garantire qualità e quantità anche a gara in corso.

Il Cagliari punta alla salvezza, ma Mazzarri non cambierà modulo

Nessun cambio modulo per la rincorsa alla salvezza. Spazio al 3-5-2 con Goldaniga, Lovato e Altare in difesa, mentre sugli esterni agiranno Bellanova e Dalbert. Chi sarà l’attaccante titolare al fianco di Joao Pedro? Pavoletti resta favorito su Pereiro e Keita, ma attenzione proprio a quest’ultimo, pronto all’immediato rilancio.

Difficile, invece, valutare i tempi di recupero di Nandez dopo il recente ko al ginocchio. Non è escluso che il centrocampista del Cagliari possa alzare, addirittura, bandiera bianca fino al termine della stagione. Sono attese novità sui possibili tempi di recupero. Mazzarri e i tifosi rossoblù incrociano le dita per un immediato ritorno in campo.