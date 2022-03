Inter, Agnelli prepara lo sgarbo: duello per il sogno di mercato

Andrea Agnelli sta studiando la Juventus del futuro e prepara un colpo che darà vita all’ennesimo duello di calciomercato con l’Inter.

La rivalità tra Inter e Juventus esiste da sempre, considerata l’importanza che i due club ricoprono nel sistema calcistico italiano, e si è ulteriormente inasprita dopo i noti fatti di Calciopoli. Da allora ogni occasione è stata buona per i due club per confrontarsi dentro e fuori dal campo. Una storia che sembra destinata a ripetersi anche quest’estate.

Andrea Agnelli e la dirigenza bianconera stanno studiando la Juventus del futuro, e in attesa del derby d’Italia contro i nerazzurri, che andrà in scena alla ripresa della Serie A dopo lo sfortunato spareggio per i Mondiali perso dalla Nazionale, sembra prepararne un altro che riguarderà il calciomercato estivo.

Secondo Tuttosport, infatti, la Vecchia Signora avrebbe individuato tra i propri obiettivi di mercato un centrocampista emergente su cui l’Inter da tempo avrebbe puntato i fari. E starebbe preparando un’offerta capace di garantirle un sorpasso in extremis sui rivali, uno sgarbo per cui Agnelli è pronto a versare ben 25 milioni di euro.

Agnelli vuole Frattesi alla Juventus: Inter beffata?

Parliamo di Davide Frattesi, centrocampista romano classe 1999 esploso nel Sassuolo nella stagione in corso dopo le esperienze in Serie B con Ascoli, Empoli e Monza. Un “tuttocampista” abile in entrambe le fasi di gioco e che con le convincenti prestazioni di cui si è reso protagonista al debutto in massima serie ha conquistato già tutti.

L’Inter lo segue da tempo, ma ancora non è riuscita a stringere in maniera efficace con il Sassuolo. Che ha un rapporto di mercato molto stretto con la Juventus e certamente ascolterà l’offerta di Andrea Agnelli. Il club emiliano valuta il suo gioiello, 23 anni a settembre e pronto per il salto in una big, ben 25 milioni di euro.

Vedremo come si concluderà questo ennesimo duello di mercato, un altro intreccio tra Inter e Juventus dopo il probabile trasferimento in nerazzurro di Dybala e la sfida che tra una settimana potrebbe risultare decisiva per il campionato di entrambi i club. Che sembra proprio siano destinati a continuare la loro sfida in campo e fuori.