“Incontro fissato”: Milan, Maldini può già porre fine alla telenovela

Il Milan pronto ad agire subito per concretizzare un doppio colpo di mercato da sogno: Maldini ha già fissato un incontro.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora tutto da definire. Il contratto dello svedese termina a giugno e l’idea è quella di arrivare ad un nuovo accordo annuale, che prevede una netta riduzione dell’ingaggio (da 7 a poco più di 2). Le parti si incontreranno nelle prossime settimane, per verificare se esistono le condizioni per proseguire insieme ma intanto il Milan ha già iniziato a guardare al futuro.

Il reparto offensivo, a prescindere da cosa accadrà all’ex Barcellona e PSG, ha bisogno di nuovi innesti di qualità: da qui la decisione di mettere nel mirino Divock Origi in uscita dal Liverpool. I contatti con la punta sono frequenti e la fumata bianca, dopo gli ultimi sviluppi, appare vicina: per lui, in particolare, è un pronto un ingaggio da 4 milioni fino al 2026.

Ma non solo. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, intendono muoversi su più tavoli e a breve incontreranno l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali con l’obiettivo di iniziare ad imbastire le trattative riguardanti Gianluca Scamacca e Domenico Berardi. Un doppio colpo da sogno, che si preannuncia complicato da concretizzare. Ma i rossoneri sono pronti a giocarsi al meglio le carte a disposizione.

Milan, nel mirino Bernardi e Scamacca

Il Milan, stando a quanto riportato nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, per riuscire a strapparli ai neroverdi ha intenzione di mettere sul piatto 45 milioni complessivi. Una cifra che difficilmente basterà per convincere gli emiliani, ma che costituirà comunque una base solida da cui partire. I tempi si preannunciano corti. Maldini, infatti, vuole provare a bruciare la concorrenza (entrambi piacciono al Napoli con Scamacca seguito pure dall’Inter).

L’attaccante, fin qui, ha disputato un’ottima stagione (13 gol in 28 presenze in campionato) e nella prossima stagione intende mettersi alla prova in contesti più competitivi. L’esterno, in campo nella debacle azzurra di giovedì, ha invece totalizzato 14 reti ed altrettanti passaggi vincenti in 27 apparizioni. Il Milan li vuole: a breve scatterà l’assalto decisivo.