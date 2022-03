Marotta chiede ‘aiuto’ a Mourinho: l’affare spiazza i tifosi

L’Inter si guarda attorno alla ricerca di un vice Brozovic. Beppe Marotta sarebbe pronto a bussare alla porta di Josè Mourinho

Una rivalità sana ma che diversi anni fa ha tenuto col fiato sospeso tutto il panorama calcistico italiano. Inter e Roma per anni si sono giocate lo Scudetto, in presa a quel senso di rivalsa dettato anche dall’assenza della Juventus post ‘Calciopoli’. In quel frangente è nata l’Inter del triplete, guidata proprio da quel Mourinho che oggi guida la Roma. Strani intrecci, che spesso si ripropongono nel corso della storia.

Si, perchè oggi la squadra nerazzurra ha in panchina Simone Inzaghi e con lui dovrà costruire un percorso vincente che va a seguire quello creato e completato con lo Scudetto da Antonio Conte. Cosa serve? Beh, in primis la possibilità per l’allenatore di poter contare su giocatori funzionali al suo progetto.

Il club nerazzurro ha lavorato in questo senso nel corso dei mesi, anche se molto dovrà essere aggiustato e rivisto con il tempo. Ne è consapevole Beppe Marotta che sta lavorando proprio per permettere ad Inzaghi di poter trovare in estate una rosa ancora più incline a soddisfare le richieste legate al suo stile di gioco.

Inter, Marotta chiede ‘aiuto’ a Mourinho

Qualcosa, ad esempio, andrà fatta a centrocampo dove l’Inter di sicuro vedrà diversi cambiamenti. Marotta si sta guardando intorno, alla ricerca di nomi che possano fare proprio al caso di Inzaghi. Un vice Brozovic sarebbe, ad oggi, un obiettivo concreto da portare a termine. E cosi il dirigente nerazzurro sarebbe pronto a bussare alle porte giallorosse, per chiedere aiuto a Mourinho e Tiago Pinto.

In cima alla lista dei desideri per il centrocampo – secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – ci sarebbe Jordan Veretout, in rottura con la Roma. Il giocatore ha rifiutato il rinnovo, e per questo a fine anno dovrebbe lasciare la capitale. L’Inter sarebbe pronta farsi sotto, anche se l’affare non è semplice da completare.

La Roma chiede 15-20 milioni di euro – riporta la rosea – per lasciar partire Veretout. Al contempo il giocatore guadagna 3 milioni netti a stagione a l’obiettivo sarebbe ovviamente quello di migliorare la sua situazione. Da capire, insomma, se Marotta riuscirà a lavorare su più tavoli per centrare il colpo.