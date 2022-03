Udinese, annuncio a sorpresa in vista del prossimo anno: è ufficiale

E’ ormai ufficiale un colpo di mercato per l’Udinese. Anticipati i tempi, in vista della prossima estate è arrivato l’annuncio.

Non è ancora tempo di calciomercato, eppure qualcosa già si muove. I club sanno che anticipare i tempi permette anche agli allenatori di avere consapevolezza di quali saranno le forze per il prossimo anno, al netto di mesi complessi che dovranno chiudere il campionato. La corsa Scudetto è nel pieno della sua vivacità, ci sono almeno tre club (senza contare una Juventus in risalita) che si stanno giocando la possibilità di conquistare il titolo, e tutto è in un equilibrio assoluto.

Anche nella parte bassa della classifica ci si chiede quale sarà l’epilogo finale. La corsa per la salvezza, come quella per lo Scudetto, è entrata nel vivo e da qui alla fine dell’anno ogni partita metterà in palio punti essenziali per aggrapparsi con forza alla permanenza in Serie A. L’Udinese in questo senso vive una situazione positiva ma ancora non definitiva. Per restare nella massima categoria servirà tenere i nervi saldi e cercare di approfittare di gni tipo di situazione.

Udinese, è ufficiale il colpo di mercato: arriva l’annuncio

Mentre la corsa salvezza sia avvia verso una fase calda, l’Udinese guarda anche al futuro. Detto che non è ancora certo quale sarà il destino dell’allenatore Cioffi, subentrato al posto di Luca Gotti, la dirigenza guarda già al futuro. E cosi ecco piazzato il colpo di mercato in anticipo, con tanto di annuncio ufficiale.

Pierpaolo Marino ha piazzato il colpo Sandi Lovric, che arriva dal Lugano ed approda ad Udinese. Un acquisto che ovviamente sarà effettivo in estate ma che già adesso è ufficiale, come annunciato dalla stessa Udinese con un comunicato ufficiale. Il giocatore ha firmato con un contratto che lo legherà al club fino al 2027.