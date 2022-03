Cagliari, allarme Strootman e Nandez: le novità sul ritorno in campo

Gli infortuni di Strootman e Nandez continuano ad allarmare lo staff medico del Cagliari in in vista del rush finale della stagione. Non è escluso che Mazzarri possa fare a meno dei due centrocampisti ancora per diverso tempo

Quando torneranno in campo Strootman e Nandez? Punto interrogativo sui tempi di recupero dei due centrocampisti del Cagliari, ancora fermi ai box per infortunio. L’ex Roma e Genoa, stando alle ultime indiscrezioni trapelata da Asseminello, potrebbe aver chiuso anticipatamente la stagione.

Nessuna conferma ufficiale, ma i tempi di recupero potrebbero allungarsi in maniera drastica. Poco ottimismo anche per Nandez, alle prese con un problema tendineo al ginocchio, con tempi di recupero da valutare nel corso delle prossime settimane. L’ex Boca Juniors potrebbe tornare a disposizione per la parte finale del campionato.

Nandez potrebbe comparire nuovamente nell’elenco dei convocati tra 3 o 4 settimane. Nessuna conferma, anche perchè, come già confermato nei giorni scorsi, l’infortunio del centrocampista uruguaiano sembrerebbe essere più grave del previsto.

Cagliari, infortuni Strootman e Nandez: allarme per Mazzarri

Mazzarri dovrà cercare di correre ai ripari per restare aggrappato all’obiettivo salvezza. Il tecnico rossoblù farà affidamento su Baselli, Deiola e Marin, ma attenzione anche a Grassi, ormai perno fondamentale della linea di metà campo rossoblù. Il Cagliari dovrà cercare di gettare il cuore oltre l’ostacolo per centrare la conferma in Serie A.

Per quel che riguarda le scelte offensive, invece, difficilmente Mazzarri cambierà modulo puntando sul tridente. Joao Pedro resta l’unica certezza offensiva, con Pavoletti, Pereiro e Keita pronti a giocarsi una maglia da titolare in vista delle ultime otto gare di campionato. Occhio alla rimonta delle gerarchie e rinascita di Keita, pronto a recitare il ruolo di sorpresa in questo rush finale isolano.