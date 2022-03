“Gli azzurri prenderanno lui”: Napoli, annuncio di mercato a sorpresa

Dopo l’accordo ufficiale tra Lorenzo Insigne ed il Toronto, il Napoli sta cercando sul mercato il suo sostituto.

Dopo la sosta per le nazionali, sabato prossimo ritornerà il campionato. Il Napoli alla ripresa dovrà affrontare in trasferta l’Atalanta di Gasperini. Per gli uomini di Spalletti sarà un match difficilissimo sia per la forza dei bergamaschi che per le tante assenze tra le fila partenopee.

Nel Napoli, difatti, non ci saranno sicuramente Di Lorenzo, Osimhen, Petagna e Rrahmani, mentre sono ancora da valutare le condizioni di Politano, Zielinski, che ha avuto un fastidio muscolare nel match di ieri sera tra la Polonia e la Svezia, Ounas ed Anguissa. Per la gara contro l’Atalanta, invece, ci sarà Insigne.

Dopo il suo rientro anticipato dal ritiro di Coverciano dell’Italia per qualche problema fisico, infatti, Insigne nella giornata di ieri si è allenato con il resto del gruppo. Per il calciatore queste sono le ultime gare con la maglia del Napoli, visto che a luglio si trasferirà al Toronto. Proprio sul suo sostituto ci sono delle importanti novità di mercato.

Fabio Santini sul mercato del Napoli: “Sinisterra sarà il sostituto di Insigne”

Fabio Santini, ai microni di ‘7Gold’, ha parlato del forte interesse del Napoli per Sinisterra del Feyenoord: “Posso dirvi che lui sarà il sostituto di Lorenzo Insigne. La società partenopea sta lavorando sul giocatore da tanto tempo ed è riuscita a battere la concorrenza dell’Arsenal, che per adesso sembra defilato”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento: “Nessuno sta parlando adesso di questo calciatore. Sinisterra è un po’ snobbato, proprio come è successo ad Osimhen. Ha tutte le qualità per fare benissimo anche nella nostra Serie A“. Il colombiano sta giocando una grande stagione con il con il Feyenoord, dove in 38 presenze totali ha segnato 18 gol e fornito 11 assist.