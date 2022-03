“Un accordo con il Real…”: Juve, l’annuncio di Allegri spiazza i tifosi

Allegri, in un’intervista, ha rivelato di essere stato più volte vicino alla panchina del Real Madrid: i motivi del mancato accordo.

Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus per aprire un nuovo capitolo della storia bianconera e costruire il post-Cristiano Ronaldo. A lui, in passato, aveva fatto più volte pensato anche il Real Madrid ma alla fine i tentativi effettuati dai Blancos sono andati a vuoto: a spiegare i motivi alla base del mancato accordo è stato lo stesso allenatore, nel corso di un’intervista concessa al magazine ‘GQ’.

“L’ho detto e lo ripeto: quest’anno avevo già firmato un accordo con il Real Madrid. Poi la mattina ho chiamato il Presidente e gli ho detto che non sarei andato perché avevo scelto la Juventus” le parole rilasciate dall’allenatore. Il quale anche nel 2015 era stato cercato dal club spagnolo.

Per lui sarebbe stata un’esperienza importante, alla guida di una delle squadre più importanti e ambite del mondo. Alla fine, però, ha preferito accettare la proposta bianconera e trasferirsi ancora una volta a Torino. “A livello professionale sarebbe stato il coronamento di un percorso. Ma nella vita non si può avere sempre tutto”.

Allegri, il Real Madrid vola con Ancelotti

Il Real Madrid, dopo il due di picche ricevuto da Allegri, ha quindi provveduto ad ingaggiare Carlo Ancelotti con ottimi risultati: primo posto in Liga a +9 dal Siviglia secondo e qualificazione ai quarti di finale di Champions League, da disputare contro il Chelsea.

La Juventus, invece, dopo un avvio di stagione complicato (dovuto anche all’improvviso addio di Cristiano Ronaldo e all’assenza di una punta di livello) si è risollevata in campionato e nella fase finale del campionato proverà ad avvicinare il più possibile al Milan capolista in modo tale da continuare a tenere vivo il sogno di vincere lo scudetto. Ora i riflettori sono puntati sulla sfida di domenica contro l’Inter: un crocevia fondamentale, per le ambizioni di gloria dei bianconeri.