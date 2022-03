“Gigio soffre…”: Donnarumma, colpo di scena e nuovo scenario inatteso

Momento critico per Donnarumma, dopo gli errori commessi con la maglia del PSG e dell’Italia: colpo di scena, ecco il nuovo scenario.

Errori in serie, che gli hanno tolto la serenità necessaria per esprimersi ad alti livelli. Momento critico per Gianluigi Donnarumma, reduce dalle deludenti prestazioni offerte nelle due gare che hanno visto l’Italia affrontare prima la Macedonia e poi la Turchia: nella prima il portiere è partito in ritardo sul tiro di Aleksandar Trajkovski (che ha causato la mancata qualificazione al Mondiale) mentre nella seconda è apparso fin da subito insicuro.

Sono lontani i fasti vissuti la scorsa estate durante l’Europeo, di cui era stato nominato miglior giocatore. Anche al Paris Saint Germain, dopo l’eliminazione in Champions League subita per mano del Real Madrid, le cose non stanno andando per il meglio, con il tecnico Mauricio Pochettino tornato a dare piena fiducia a Keylor Navas.

Ecco perché in estate non è da escludere che Donnarumma torni in Italia. Stando a quanto spiegato oggi dalla ‘Gazzetta dello Sport’, l’ex Milan “soffre” per la situazione vissuta nella capitale francese e già da qualche giorno sta valutando l’idea di lasciare il PSG per fare rientro in Serie A. Un’operazione che si preannuncia alquanto complicata.

Donnarumma, voglia di Serie A: possibile il ritorno

Il problema principale riguarda il suo contratto: nel club parigino, infatti, il calciatore percepisce 7 milioni netti più vari bonus per un totale di 10. La Juventus, dal canto suo, lo monitora ma non lo ritiene una priorità: i bianconeri sono soddisfatti di Wojciech Szczęsny (ripresosi nel migliore dei modi dopo un avvio di stagione choc) e intendono regalare a Massimiliano Allegri altri rinforzi.

Resta quindi tutto da scrivere il futuro di Donnarumma, che fin qui nel club della città della Tour Eiffel ha totalizzato 19 presenze tra campionato (12), Champions League (5), Coppa Italia (2). Un bottino deludente, alla luce delle aspettative iniziali. Qualcosa in estate dovrà cambiare, Donnarumma valuta il suo futuro.