Lazio, mossa definitiva di Lotito: è ufficiale, c’è la firma

La Lazio pensa già alla prossima stagione: ufficiale l’operazione di mercato conclusa dal presidente Lotito, c’è la firma.

Nonostante la pesante sconfitta rimediata nel derby, resta ancora possibile per la Lazio la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Il quinto posto attualmente occupato dall’Atalanta e dalla Roma dista appena 2 punti e per centrare l’obiettivo la squadra dovrà cercare di esprimersi al meglio nell’ultima parte di campionato. A prescindere dal piazzamento ottenuto, però, la rosa andrà incontro ad una rivoluzione.

Sono infatti numerosi i giocatori che al termine del campionato potrebbero lasciare la squadra a causa del mancato rinnovo del contratto. È il caso, ad esempio, di Luiz Felipe finito in queste settimane nel mirino del Betis Siviglia. La trattativa, stando a quanto emerso di recente, è ben avviata e la fumata bianca appare già all’orizzonte. Un rebus poi il futuro di Patric e di Pepe Reina.

Lo spagnolo piace al Valencia ma di recente il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è tornato alla carica, con la speranza di convincerlo a restare nella capitale. Il portiere, invece, ritiene conclusa la propria esperienza a Roma e ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca della prossima destinazione: anche in questo Tare è al lavoro, con l’obiettivo di riavvicinare le parti e capire se è possibile prosegue insieme. Intanto, nella giornata odierna, sono arrivati importanti aggiornamenti riguardanti Adam Marusic.

Lazio, ufficiale il rinnovo di contratto di Marusic

L’accordo che lega il terzino alla Lazio scade a giugno ma di recente le parti sono riuscite a trovare l’intesa per estenderne la durata fino al 2024. La conferma è arrivata con la pubblicazione della relazione finanziaria del club: una buona notizia per Maurizio Sarri, che in questi mesi ha dimostrato di credere molto nelle capacità di Marusic (33 presenze complessive).

Chi invece è destinato a lasciare il club è Lucas Leiva, finito spesso in panchina dopo l’esplosione di Danilo Cataldi. Tanti addii quindi, a cui faranno seguito altrettanti nuovi acquisti. Nel mirino c’è Alessio Romagnoli, ma la trattativa si è complicata all’improvviso rendendo possibile la sua permanenza al Milan.