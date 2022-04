Atalanta-Napoli, la mossa di Spalletti che nessuno poteva immaginare

In vista dell’importantissima sfida con l’Atalanta il Napoli dovrà fare a meno di diversi titolari: Spalletti prepara una mossa a sorpresa.

Il 31° turno di Serie A non sarà catalizzato solo ed esclusivamente da Juventus–Inter. Vero è che il derby d’Italia può decidere la corsa-Scudetto delle due squadre – e il futuro di Simone Inzaghi – ma per il titolo non bisogna dimenticare neanche il Napoli, secondo in classifica e pronto a vedersela con l’Atalanta a Bergamo.

Nella conferenza stampa che precede la sfida con la Dea, il tecnico dei campani Luciano Spalletti punzecchia i media e in particolare la Gazzetta dello Sport: “Oggi in prima pagina parlavate di noi: plusvalenze, Osimhen, la monetina di Alemão…dovete stare attenti a non fare il gioco delle tre carte con i tifosi”.

E dopo aver specificato che di Osimhen parla la società e di aspettarsi da Atalanta-Napoli “una gara di quelle che ti guardano negli occhi e dove non puoi abbassare la guardia fino al 95°” Spalletti tesse le lodi di un nome ancora poco conosciuto ad alto livello ma ormai chiamato al salto di qualità definitivo: Alessandro Zanoli.

Napoli, ci sarà Zanoli al posto di Di Lorenzo?

Considerando quanto pesa la difficile gara con l’Atalanta, Spalletti deve scegliere con attenzione gli uomini. Non potrà contare su Osimhen e Rrahmani, squalificati, così come sugli infortunati Meret, Petagna e Di Lorenzo. Proprio quest’ultimo, nazionale azzurro e punto di forza dei campani, potrebbe essere sostituito da Zanoli.

“Di Lorenzo è uno che si innova sempre, che non si ferma mai. Zanoli ha le sue stesse caratteristiche, fino a oggi non ha giocato perché aveva davanti uno come Giovanni, ma già dal secondo allenamento che abbiamo fatto mi ero detto che avrebbe potuto giocare titolare in una partita come quella che ci aspetta. Contro una squadra forte come l’Atalanta”.

Aggregato alla rosa della prima squadra in questa stagione, dopo essere tornato dal prestito al Legnano la scorsa stagione, Zanoli ha collezionato fino a oggi appena 6 presenze in campionato per 37 minuti complessivi in campo. Un po’ poco per un ragazzo tanto promettente. Spalletti adesso gli concederà spazio, a lui dimostrare che le belle parole sono meritate.