Alle 20.45 spazio all’ultimo match di questo sabato dedicato alla Serie A. Scendono in campo la Salernitana ed il Torino.

Due squadre alla ricerca della salvezza, anche se in situazioni diametralmente opposte. Al Torino mancano cinque punti per agganciare quella soglia dei 40 che notoriamente sancisce la salvezza di una squadra. Insomma, un ultimo passo che, però, dovrà essere compiuto senza andare incontro a troppi patemi d’animo. E’ quello che chiedono i tifosi, ed è ovviamente quello che chiede anche Ivan Juric. Arrivare a salvarsi con diverse giornate d’anticipo significherebbe vivere un finale di stagione tranquillo, e magari guardando alla prossima con fiducia.

Di contro, però, una squadra che invece deve compiere un’impresa titanica per mantenere la categoria. Per la Salernitana restare in Serie A resta l’obiettivo, anche se col passare delle settimane diventa sempre più complicato da raggiungere. Ora ogni partita diventa una finale per la squadra di Davide Nicola, ed anche stasera l’atteggiamento dei campani sarà quello di un gruppo destinato a dare tutto per cercare di non cedere alla retrocessione.

Salernitana-Torino, le formazioni ufficiali

Salernitana (3-4-2-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi; Coulibaly, Ederson, Zortea; Verdi, Bonazzoli; Djuric. A disposizione. Belec, Fiorillo, Gagliolo, Ruggeri, Bohinen, Di Tacchio, Kechrida, Obi, Ribery, Dragusin, Mikael, Vergani. Allenatore. Nicola

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Pjaca; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Aina, Linetty, Seck, Brekalo, Warming, Zaza. Allenatore. Juric