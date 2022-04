“Avete visto la gara con l’Italia?”: Mondiali, annuncio a sorpresa del ct

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali continua a fare molto rumore. La nazionale di Mancini è stata citata nelle ultime ore in conferenza.

L’Italia di Roberto Mancini è crollata nei Playoff Mondiali ed, a causa della sconfitta contro la Macedonia del Nord, non parteciperà ai Mondiali in Qatar di fine anno. Oltre a questo scontro diretto la nazionale azzurra ha sprecato diverse occasioni ed è arrivata seconda dietro la Svizzera in un girone inizialmente ‘alla portata’.

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i gironi delle 32 squadre che faranno parte della competizione internazionale e sono arrivati i primi commenti sui sorteggi. Il ct del Brasile Tite ha commentato il sorteggio che vede il club verdeoro nel girone con Serbia, Svizzera e Camerun ed ha utilizzato l’Italia come esempio.

Parlando del girone vinto dalla Svizzera il tecnico ha commentato anche il pareggio per 1 a 1 tra Italia e Svizzera, sfida molto importante poi per la qualificazione. Gli azzurri erano addirittura sotto ed il tecnico ha commentato: “Avete visto la partita della Svizzera contro l’Italia? Gli elvetici erano in vantaggio e prima del pari azzurro potevano anche fare il 2 a 0. Fecero una prestazione di livello mondiale”.

Il Brasile teme la Svizzera anche a causa dell’Italia

Il Brasile è una delle nazionali favorite per la vittoria finale del mondiale. Tanto talento ed esperienza con giocatori che sono presenti e dominano la scena europea da anni. Tite mantiene però un profilo basso e commentando il girone ha presentato le insidie che le avversarie comportano:

“Non solo la Svizzera, anche Serbia e Camerun sono squadre molto forti. Non conosco molto bene la differenza tra nazioni sudamericane ed europee ma dovremo farci trovare pronti per quell’occasione”: