“Gelo assoluto”, Roma nel caos: la notizia fa disperare i tifosi

Brutta notizie dal fronte interno per la Roma. I giallorossi e Mourinho sono alle prese con una situazione spinosa che potrebbe complicarsi.

La vittoria nel derby contro la Lazio ha dato alla Roma di Josè Mourinho una spinta non indifferente al morale. I giallorossi sono ancora in corsa in Conference League e per qualificarsi in Europa League. Non una stagione esaltante, ma, in questo momento, nemmeno completamente da buttare.

C’è però un problema che potrebbe rigettare l’ambiente giallorosso nello sconforto: la situazione Zaniolo. Non è un mistero che il giovane centrocampista sia uno dei pezzi pregiati della Roma. Nonostante la sua assenza nel derby, Zaniolo ha scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori tre volte nelle sue ultime cinque uscite.

Proprio la sua assenza nel derby, secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica, sarebbe alla base dei problemi che il giovane centrocampista italiano classe ’99 sta avendo con Mourinho. Un’esclusione che il calciatore non ha preso bene, ma che, risultato alla mano, ha dato ragione al tecnico portoghese.

Roma, tra Mourinho e Zaniolo rapporto ai minimi termini

Nonostante il tecnico abbia cercato di sviare il discorso in conferenza stampa, le speculazioni circa una frattura ormai profonda tra i due corrono. Sempre Repubblica, dopo aver titolato che qualcosa è cambiato nel rapporto tra i due, parla apertamente di gelo assoluto tra le parti.

In vista del delicatissimo match contro la Sampdoria che, vista la vittoria della Lazio e il big match contro il Napoli dell’Atalanta, è vietato fallire, Mourinho cerca di abbassare i toni. Ma all’orizzonte, qualora si consumasse davvero la spaccatura tra le parti, potrebbero arrivare con ancora più insistenza le voci di mercato. Zaniolo è un pezzo pregiato della Roma e, qualora la sua permanenza in giallorosso diventasse impossibile per fattori ambientali, un club interessato a lui non sarebbe difficile trovarlo.