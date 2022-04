“È facile massacrarlo…”: Donnarumma, l’annuncio dell’Inter è una sorpresa

L’Inter vince e convince contro la Juventus. Nel post gara interviste fiume dei tesserati e poi l’annuncio su Gigio Donnarumma.

L’Inter di Simone Inzaghi batte la Juventus di Massimiliano Allegri e si aggiudica il derby d’Italia. Una vittoria che rilancia i nerazzurri nella corsa allo scudetto e spegne quasi definitivamente le speranze di rimonta dei bianconeri sui primi della classe. Intanto, i tifosi dell’Inter esultano ed esulta anche Samir Handanovic, finito spesso nel mirino della critica, ma con la porta inviolata all’Allianz Stadium.

Il portiere nerazzurro ha analizzato il match ai microfoni di ‘DAZN’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il rigorista dell’Inter è Hakan Calhanoglu – ha chiarito – La vittoria contro la Juventus ha un grande valore anche per il momento oltre che per come l’abbiamo ottenuta. Juve-Inter non è una gara come le altre, noi lo sappiamo. Questa vittoria ci regala entusiasmo e fiducia, sono cose di cui abbiamo bisogno. La traversa? C’era un fallo di Chiellini, non puoi toccare il portiere negli ultimi cinque metri. Lui lo sa bene, infatti mi ha chiesto scusa. un eventuale gol sarebbe stato annullato”.

Inter, Handanovic su Onana e Donnarumma

Poi prosegue: “L’arrivo di Onana a giugno? Per me la competizione è una cosa normale, non è un problema. Mi fa piacere, l’importante è che l’Inter ne esca ancora più forte. Quel che sarà poi lo vedremo. Io penso alle ultime di campionato e alla Coppa Italia, poi vedremo il resto. Non ho nemmeno un contratto firmato, sono un professionista. Spero di poterlo firmare, ma penso e spero che sia così. Le cose si fanno in due”.

Conclude su Donnarumma: “Fatemi dire una cosa su Gigio Donnarumma. Lui può diventare il migliore al mondo, ma deve volerlo con la testa. E’ facile massacrarlo quando c’entra tutta la squadra in realtà. Per lui vedo solo grandi cose in futuro, ma deve volerlo”.