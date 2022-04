Milan-Bologna, sorpresa a San Siro: nessuno poteva immaginarlo

È da pochissimo terminato il primo tempo di Milan-Bologna e a San Siro, in tribuna, è spuntato uno spettatore inaspettato

Il primo tempo dell’ultimo match di questa 31esima giornata, giocato tra Milan e Bologna, è da pochissimo terminato. La gara è attualmente sullo 0-0 ma i rossoneri puntano ad ottenere i tre punti per riportarsi in vetta alla classifica. Ai vertici resta la pressione del Napoli, così come quella dell’Inter che ieri ha ottenuto una pesante vittoria contro la Juventus.

In tribuna a San Siro, inquadrato dalle telecamere di ‘Dazn’, è stato avvistato anche Ivan Juric. Il tecnico del Torino è un ospite speciale per la gara di questa sera e la sua presenza potrebbe essere spiegata soprattutto per il fatto che la sua squadra affronterà con la prossima giornata proprio i rossoneri di Stefano Pioli.

In una gara non semplice, in ogni caso, il Torino arriverà alla 32esima giornata reduce da una vittoria conquistata sul filo del rasoio contro la Salernitana. Anche nella gara di sabato sera, dopo un primo errore commesso dal dischetto, Belotti ha avuto l’opportunità di tirare nuovamente il calcio di rigore. Al secondo tentativo, l’attaccante granata non ha fallito l’opportunità di far passare in vantaggio i suoi.

Milan-Bologna, sugli spalti uno spettatore d’eccezione: Juric osserva i rossoneri che affronterà la prossima giornata con il suo Torino

Il Milan spinge in casa contro il Bologna. In palio c’è il primo posto nella classifica di Serie A, per non lasciare spazio e modo a Inter e Napoli di rendersi troppo pericolose in vetta. I nerazzurri hanno infatti ottenuto una vittoria pesante contro la Juventus, salendo a 63 punti (con una partita in meno, da dover giocare proprio contro il Bologna). Mentre, i partenopei hanno vinto con carattere contro l’Atalanta, salendo a 66 punti.

Una gara fondamentale per il Milan, che dagli spalti per osservare al meglio il suo gioco ha anche un ospite d’eccezione. Si tratta di Ivan Juric. L’allenatore del Torino, infatti, dopo aver vinto contro la Salernitana sabato sera, dovrà giocarsela proprio contro Stefano Pioli. Il Milan, domenica 10 aprile, sarà quindi impegnato allo Stadio Olimpico Grande Torino. Juric studia così al meglio le mosse migliori da poter attuare.