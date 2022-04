“Italia ripescata?”: Mondiali, stavolta arriva l’annuncio dalla FIFA

Dopo la delusione per l’eliminazione agli spareggi, le speranze di un ripescaggio. Dalla FIFA l’annuncio diretto proprio all’Italia.

Non è ancora digerita la grande delusione per l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. La sconfitta patita per mano della Macedonia del Nord è stata una doccia gelata per tutti i tifosi della nazionale che finalmente speravano di potersi giocare le proprie possibilità in Qatar, soprattutto dopo la terribile eliminazione subita quando in panchina c’era Ventura. Eppure, la gara giocata a Palermo si è trasformata in un tremendo déjà vu.

L’Italia fuori, un’altra volta, e i tifosi azzurri ovviamente amareggiati per un epilogo assolutamente imprevisto. Si, perchè tutti si aspettavano almeno di arrivare alla finale playoff contro una tra Portogallo e Turchia, ed invece non si è riusciti a superare nemmeno lo step Macedonia.

Mondiali, Italia ripescata: il messaggio di Infantino

Al di là della delusione, c’è chi davvero non si ostina all’idea di non vedere gli azzurri partire per il Qatar il prossimo novembre. Ed allora ecco che in queste settimane post-eliminazione sono emerse le teorie riguardanti il possibile ripescaggio degli azzurri. Un’eventualità poco perseguibile per una serie di motivi.

Se non fosse già chiara l’estrema difficoltà nel vedere concreto un possibile ripescaggio degli azzurri, ci ha pensato anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, a confermare in maniera lapidaria l’assoluta infattibilità: “Siamo seri, per favore“, ha dichiarato a margine dell’evento dedicato ad Artemio Franchi.

Lo stesso Infantino, poi, si è soffermato proprio sulla cocente eliminazione, dando anche il suo punto di vista: “Se penso che l’Italia è rimasta fuori dai Mondiali per la seconda volta di fila, mi viene da piangere“, le parole di Infantino. Un sentimento che ovviamente riguarda da vicino i milioni di tifosi della nazionale italiana.