Calciomercato Milan, doppio capolavoro: Maldini fa sognare i tifosi

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, vuole piazzare un doppio colpo per alzare la qualità della rosa rossonera

Il pareggio casalingo di ieri con il Bologna ha messo un po’ nei guai il Milan. La squadra di Stefano Pioli sta ugualmente mantenendo la testa della classifica, ma il calendario appare più complicato rispetto a quello dell’Inter. E il Napoli appare in gran forma. Il progetto di Paolo Maldini continuerà a prescindere dal risultato finale: la stagione dei rossoneri potrebbe però essere ugualmente positiva per il cammino in Coppa Italia.

Il Milan ha puntato su giovani e calciatori esperti per dare a Pioli il giusto mix: la vittoria non è scontata, chiaro, ma le basi per il futuro ci sono. A fine stagione potrebbe andar via Romagnoli, mentre è scontato quello di Kessie a fine stagione direzione Barcellona. Il dt Maldini ha già in mente quali colpi fare per non far rimpiangere due giocatori che negli anni hanno dato tantissimo alla causa rossonera.

Milan, doppio colpo per Maldini

Secondo quanto riferito da 90min, il Milan avrebbe trovato l’accordo con il Lille per Sven Botman. Il difensore centrale dovrebbe costare sui 30 milioni di euro: decisivo Maldini nella trattativa, l’olandese ha rifiutato il Newcastle nonostante un’offerta più alta. Ma il club rossonero potrebbe piazzare un doppio colpo, con Renato Sanches nel mirino: c’è fiducia, al Lille dovrebbero andare sui 18 milioni di euro.

Per il portoghese, tuttavia, non è ancora stato trovato l’accordo economico sul contratto. Il Milan è fiducioso di prenderli entrambi dal Lille. Un club dal quale è arrivato anche Rafael Leao nell’estate del 2019. Ora Maldini vuole continuare a far spese in Ligue 1 per tornare ai fasti di un tempo.