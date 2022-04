Mondiali, l’ufficialità cambia tutto: arriva il ritiro a sorpresa

Arriva un importante annuncio riguardo i Mondiali in Qatar che si terranno nei prossimi mesi. C’è il comunicato ufficiale.

Solo pochi giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i gironi per i Mondiali di calcio di Qatar 2022. C’è grande attesa per questo evento che si terrà a fine anno e che, purtroppo, non vedrà l’Italia tra le protagoniste. La squadra di Mancini è stata eliminata nei Playoff contro la Macedonia del Nord e la nazionale azzurra, per la seconda volta di fila, non sarà presente ai Mondiali.

Questi Mondiali vivranno un clima particolare, sia per le vicende della ormai nota guerra tra Russia e Ucraina, sia per la questione dell’Iran, nazione ancora a rischio partecipazione.

Chi non potrà partecipare ai Mondiali è la Russia, nazione esclusa da tutte le competizioni internazionali. L’attacco di Vladimir Putin all’Ucraina non è assolutamente passato inosservato ed anche la Fifa ha voluto punire la Russia.

Mondiali, la Russia non farà ricorso al Tas: niente Qatar

Nelle ultime ore è arrivato un importante annuncio riguardo la federazione russa, una situazione che ha sorpreso e non poco gli addetti ai lavori. Il Tas di Losanna ha infatti annunciato il ritiro del ricorso della federazione russa che si è di fatto rassegnata alla scelta della FIFA. C’è l’annuncio ufficiale che esclude definitivamente la Russia dai prossimi Mondiali.

Inizialmente la nazionale russa doveva giocare i Playoff Mondiali contro Polonia, Svezia e Repubblica Ceca e, prima dell’attacco bellico all’Ucraina, era in programma la semifinale contro la nazionale di Robert Lewandowski.