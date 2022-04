Doccia gelata per Ilicic: Atalanta, l’annuncio è una batosta

Per i tifosi dell’Atalanta, dopo la sconfitta contro il Napoli, è arrivato in giornata un altro brutto annuncio su Ilicic.

Dopo la sconfitta di domenica pomeriggio per 1-3 contro il Napoli di Spalletti, l’Atalanta è scivolata al settimo posto in classifica. Ma per i bergamaschi è già tempo di vigilia, visto che domani, ore 18.45, giocheranno la partita di andata dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia.

Gasperini ha parlato così a ‘Sky Sport’ della partita contro il Lipsia: “Siamo pronti per disputare la gara di domani contro una squadra forte che ci metterà in difficoltà. Vogliamo disputare questa partita al meglio delle nostre disponibilità. Contro il Napoli abbiamo fatto un buon match, ma un pochino di concentrazione in più in coppa c’è”.

Il tecnico ha tenuto anche la consueta stampa di presentazione della gara: “Se è pronto Scalvini? Sì, assolutamente. Se ha giocato bene sia contro il Napoli ed il Bologna, può giocare benissimamente anche questa. E’ un crack per alcuni aspetti, ma ha bisogno di crescere, giocare e migliorare”.

Atalanta, l’annuncio di Gasperini su Ilicic: “Non è proponibilie”.

Gasperini ha continuato il suo intervento, dando anche una brutta notizia ai tifosi dell’Atalanta: “Ilicic a Zingonia? Si dev’essere stirato, ha riportato una contrattura e si è dovuto fermare. Josip si sta allenando con il resto del gruppo da due settimane, ma oggi come oggi non è proponibile“.

L’allenatore ha poi parlato anche di altri giocatori che non sono al meglio: “Zapata? Partirà dalla panchina, ma questa volta con molte più possibilità di entrare in campo, per lui, finalmente, è arrivato il momento di ritornare sul campo a giocare. Toloi? Spero che per la gara di ritorno sia pronto. Djimsiti? Resterà fuori per 15-20 giorni, forse anche meno”.