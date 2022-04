“Si può fare”: calciomercato Juventus, colpo clamoroso

Decisa a tornare al top la Juventus valuta l’opportunità di tentare un grande colpo e valuta in questo momento pro e contro dell’operazione.

La sconfitta rimediata domenica sera contro l’Inter nel derby d’Italia ha fatto definitivamente sfumare il sogno Scudetto. Nonostante questo la Juventus non si è abbattuta e guarda al presente con determinazione e al futuro con ottimismo.

Non può essere altrimenti: presente e futuro sono legati a doppio filo, con il consolidamento del 4° posto e la qualificazione alla prossima Champions League passaggio fondamentale per ottenere la tranquillità economica necessaria per rinforzare la squadra. In vista di una stagione, la prossima, che dovrà coincidere con il ritorno al top.

La Vecchia Signora studia le proprie mosse in tema di calciomercato, alla ricerca delle migliori opzioni. Preso atto che Paulo Dybala non sarà parte del nuovo ciclo, valuta Zaniolo e Gnabry come possibili eredi. Ma è soprattutto a centrocampo che gli acquisti saranno valutati con grandissima attenzione.

Il reparto è già stato rivoluzionato con gli arrivi di Locatelli la scorsa estate e di Zakaria a gennaio. A detta di molti addetti ai lavori è il punto debole della squadra, c’è dunque bisogno di un nome di spessore che alzi il livello. E se è vero che da tempo si parla di Sergej Milinkovic-Savic in arrivo dalla Lazio, un nome che torna ciclicamente è quello di Paul Pogba.

Juventus-Pogba, si può fare? Pro e contro

Il francese, esploso proprio nella Juventus prima di lasciare a peso d’oro Torino per tornare al Manchester United che aveva “tradito” da giovanissimo, a giugno sarà libero a zero. L’amore con i Red Devils non è mai sbocciato, e il matrimonio finirà senza mai essersi davvero acceso e senza lasciare rimpianti da entrambe le parti.

29 anni compiuti lo scorso 15 marzo, Pogba ne ha quasi esattamente due in più di Milinkovic-Savic. E dunque rappresenterebbe una soluzione meno futuribile per una Juventus che, come si è visto con Dybala, sta prendendo molto in considerazione la questione dell’età.

È questo uno dei fattori che secondo Tuttosport a Torino stanno valutando, inserito nella lista dei “contro” insieme ovviamente all’altissimo ingaggio che il francese ha percepito a Manchester. E che difficilmente potrà essere ridotto al punto da rientrare in livelli sostenibili.

Tra i “pro”, però, il quotidiano sottolinea due punti certo non di poco conto. Il richiamo commerciale che un giocatore come Pogba è in grado di portare, considerando la sua grande mediaticità, e le indubbie qualità tecniche che alzerebbero moltissimo il livello del centrocampo bianconero.

In attesa di un cenno da parte della Juventus, che sarebbe la sua prima scelta anche per motivi affettivi, Pogba prende tempo con il PSG. Il club che domina la Francia vorrebbe un Nazionale in rosa ed è pronto a offrirgli l’ingaggio che chiede, ovviamente. Ma Paul nicchia e aspetta ancora la Vecchia Signora, che valuta la situazione. Il Pogback si farà?