Milan, il retroscena di mercato che i tifosi non immaginavano

Retroscena di mercato del club rossonero. Il calciatore vuota il sacco e svela il motivo del mancato approdo al Milan: le dichiarazioni.

Il Milan di Stefano Pioli resta concentrato sul rush finale di campionato. Il club rossonero punta alla vittoria del massimo torneo italiano. Non solo Pioli, ma anche Paolo Maldini e Frederic Massara si sono messi duramente al lavoro per provare ad anticipare la concorrenza e giungere alla finestra estiva di calciomercato con le idee già chiare.

Sulla lista dei desideri ci sono tanti nomi internazionali, oltre a giovani talenti di prospettiva da poter inserire in rosa in vista della prossima stagione. Per il momento il club getta le basi per il futuro, in estate proverà a scoprire le carte per costruire una nuova rosa.

Calciomercato Milan, il retroscena di Thauvin

Intervenuto ai microfoni di ‘Canal +’, Florian Thauvin ha svelato un retroscena di mercato, spiegando i motivi del mancato trasferimento al Milan della scorsa estate. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Il mio futuro doveva essere al Milan – ha svelato -. Loro non erano ancora a conoscenza del budget da poter spendere nella prossima stagione”.

E prosegue: “Tra l’altro non sapevano se sarebbero arrivati in Champions League o meno e avevano ancora importanti calciatori da rinnovare. Per questo motivo mi hanno chiesto tempo. Ad aprile, però, non avevo più intenzione di aspettare”.

Nulla da fare, dunque, per i tifosi rossoneri e per la società. Thauvin racconta la verità. Il Milan, oramai, è solo un vecchio ricordo.