Las Palmas, playoff sempre più vicini. Grande chance contro l’Amorebieta

Momento positivo per il Las Palmas. Il club delle Canarie è vicinissimo alla zona Playoff e sogna il ritorno nella prima divisione spagnola.

Grazie agli ultimi risultati utili in campionato il Las Palmas è tornato in piena lotta per ottenere la promozione in Liga. Attualmente la squadra delle Canarie è ad un solo punto dal sesto ed ultimo posto per i Playoff ed i tifosi sono raggianti visto le ultime prestazioni.

Il Las Palmas è reduce da ben tre vittorie consecutive, l’ultima arrivata nel finale di gara contro il Ponferradina, grazie ad una rete di Rober Gonzalez. Ora il club delle Canarie punta al quarto successo consecutivo.

In questo turno di campionato ci sarà il match tra Las Palmas ed Amorebieta, squadra che naviga nelle ultime posizioni della classifica ma che vive attualmente un buon momento. Le ultime fasi del campionato è abbastanza particolare per la squadra di Garcia Pimienta: prima cinque sconfitte consecutive e poi tre vittorie di fila ed ora l’obiettivo è continuare questo trend positivo.

Las Palmas, grande occasione per risalire in classifica

Nella trasferta contro il Ponferradina il club di Pimienta era sotto 1 a 0 a pochi minuti dal termine. L’espulsione ad un quarto d’ora dal termine di Pascanu ha cambiato la gara ed il Las ha ribaltato il match con due gol fondamentali realizzati rispettivamente da Kirian Rodriguez e Rober Gonzalez.

Proprio quest’ultimo ha rilasciato interessanti dichiarazioni: “Il gol? Ho sentito che l’avversario stava arrivando, quindi ho deciso di tirare subito e fortunatamente è andata bene. Non ricordo nulla dell’esultanza, è stato un momento emozionante e direi unico”. Rober Gonzalez è stato schierato come centravanti nel finale di gara e la mossa del tecnico ha ripagato con Rober che ha deciso il match e regalato tre punti fondamentali al Las Palmas.