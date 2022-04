“Ma cosa fai?”: Vlahovic incredulo, nuova protesta da Firenze

Vlahovic, il gesto infiamma i tifosi della Fiorentina. Nuovo caso tra il centravanti della Juventus e Firenze.

Dusan Vlahovic di nuovo al centro delle polemiche. Avrebbe dell’incredibile la motivazione per la quale il bomber serbo sia finito nel caos. Eppure, da Firenze, non sono pochi coloro che hanno segnalato con delusione una dinamica che ha destato antipatia.

La Juventus deve riprendersi dalla sconfitta di misura rimediata in casa contro l’Inter. Lo 0-1 ha probabilmente messo un punto alle ambizioni tricolori dei bianconeri, ma è alle porte una nuova giornata di Serie A. Sabato, in Sardegna, ad attendere Allegri e i suoi ragazzi ci sarà un Cagliari col coltello tra i denti reduce dal pokerissimo contro l’Udinese.

Sarà importante ritrovare il suo bomber nelle migliori condizioni per tornare a colpire. Sia per conosolidarsi tra i quattro posti valevoli per la Champions League, sia per difendere la vittoria proprio contro la Fiorentina nel ritorno di Coppa Italia. E con la sua ex squadra non si è lasciato proprio nel migliore dei modi. L’ultimo caso ha fatto arrabbiare i tifosi Viola.

Vlahovic nel caos, nuova polemica per un gesto che non passa inosservato ai tifosi della Fiorentina

Cosa è successo ora con Vlahovic? A non andar giù ai tifosi e, non solo, della Fiorentina, è un gesto nei confronti di Ribery. Pazzesco a a pensarci, ma un particolare non è passato inosservato. Quando gli attriti sono importanti, è anche nei mimini dettagli che basta una scintilla a far divampare l’incendio. E così, supporter della Viola ma anche un testata giornalistica che segue le vicende della Fiorentina, Labaroviola, ha notato il gesto.

Vlahovic, nell’augurare un buon compleanno all’ex compagno di squadra, ha pubblicato una immagine che ha mandato su tutte le furie l’universo Viola. Nella foto è raffigurato il campione francese ai tempi del Bayern Monaco. Dunque, a stizzire i tifosi, è stata la scelta di non adoperare una delle tante foto insieme quando giocavano con la maglia della Fiorentina.

Contrasti, provocazioni, equivoci. Le rivalità, ai tempi dei social, sono ancora più inasprite dalla possibilità di lanciarsi qualsivoglia guanto di sfida in ogni momento.