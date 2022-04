“Sarebbe ridicolo”: Napoli, salti di gioia per i tifosi. L’ammissione di Spalletti

Il Napoli si prepara al big match contro la Fiorentina: l’ammissione del tecnico Spalletti che fa esultare la piazza azzurra.

Altre 7 gare da affrontare al meglio, con l’obiettivo di continuare a macinare punti e mettere così ulteriore pressione al Milan capolista. Il pareggio ottenuto a sorpresa lunedì scorso dai rossoneri con il Bologna ha rilanciato i sogni di gloria del Napoli, risalito a -1 dalla vetta grazie alla vittoria ottenuta ai danni dell’Atalanta (caduta sotto i colpi di Lorenzo Insigne, Matteo Politano ed Eljif Elmas).

La gara con la Fiorentina in programma domani alle 15, rappresenterà quindi uno snodo fondamentale nel percorso che potrebbe portare gli azzurri verso il titolo. La marcia di avvicinamento, in ogni caso, non è delle migliori. Adam Ounas, Giovanni di Lorenzo, Kevin Malcuit e Andrea Petagna non saranno infatti a disposizione e nella lista dei convocati potrebbe mancare pure il nome di Amir Rrahmani (fermato dalla febbre).

Assenze importanti ma nessun alibi per Luciano Spalletti. Il quale oggi, nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara, ha ammesso di voler vincere il campionato. “Arrivati a questo punto sarebbe ridicolo se non ammettessimo apertamente che noi, Milan, Inter e Juventus siamo in lotta per lo scudetto”.

Napoli, Spalletti crede nella conquista del titolo

Ecco perché in campo andrà la migliore formazione possibile: in porta andrà David Ospina, protetto dalla coppia centrale composta da Kalidou Koulibaly e Juan Jesus con Alessandro Zanoli confermato nel ruolo di terzino destro e Mario Rui a sinistra. In mezzo al campo spazio a Fabian Ruiz, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski chiamato a rilanciarsi dopo le ultime prestazioni anonime fornite (l’ultimo gol porta la data del 14 dicembre).

In avanti Matteo Politano (in vantaggio rispetto a Hirving Lozano il cui futuro è tutto da definire) e Lorenzo Insigne sopporteranno il rientrante Victor Osimhen. Spalletti, come detto, ci crede e spera di poter effettuare il sorpasso ai danni del Milan quanto prima. “Sarà una partita difficilissima, ma sappiamo cosa dobbiamo fare e vogliamo provare a vincerla”.