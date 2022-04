Tutto pronto per il fischio di inizio d Genoa-Lazio, lunch match del trentaduesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca alle ore 12.30.

Manca sempre meno al via di Genoa-Lazio, gara che apre la domenica della trentaduesimo giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Alle ore 12.30, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova, la formazione rossoblù ospita i biancocelesti guidati dal tecnico Maurizio Sarri. La partita vale molto per entrambe le formazioni, alla caccia dei tre punti che potrebbero smuovere la classifica.

I liguri cercano punti utili ad uscire dalla zona retrocessione ed allontanare i fantasmi della Serie B; i biancocelsti, invece, puntano ad un piazzamento in Europa. In entrambe le zone della classifica tutto è ancora aperto. Per questo motivo Blessin e Sarri sono pronti allo scontro senza esclusione di colpo. I locali puntano al solito 4-2-3-1 che, però, nell’ultimo match ha portato alla sconfitta. Sarri propone un 4-3-3 con Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni in avanti. Ad arbitrare il match è il signor Manganiello, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Prenna. Al VAR, invece, il duo formato da Nasca e Tegoni.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione: Semper, Bani, Criscito, Calafiori, Ghiglione, Hernani, Hefti, Gudmundsson, Melegoni, Yeboah, Piccoli, Galdames.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Kamenovic, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Akpa Akpro, Luis Alberto, Cataldi, Raul Moro, J. Cabral, Romero.