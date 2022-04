Calciomercato Inter, Marotta a fari spenti: ecco il rinforzo a sorpresa

L’Inter non molla la lotta Scudetto e Marotta già pianifica la prossima stagione. Occhio al rinforzo a sorpresa per la formazione di Simone Inzaghi.

La vittoria col Verona è stato ossigeno puro. Non solo perché ha dato continuità all’impresa di Torino, ma anche perché ha catapultato l’Inter (al netto del recupero col Bologna) in piena volata per lo Scudetto, in un turno dove Napoli e Milan hanno frenato clamorosamente.

Un momento estremamente delicato per i nerazzurri di Simone Inzaghi, che in questa primavera si giocano il tutto per tutto tra campionato e Coppa Italia. Due trofei importantissimi per i meneghini, che intanto iniziano a guardare con ambizione già alla prossima stagione.

Lo sa bene Marotta, che con Ausilio ha iniziato a programmare il mercato per la temporada 2022-2023 e messo nel mirino diversi profili da assaltare nel corso dell’estate.

Inter, Marotta lavora a fari spenti: ecco il ‘rinforzo’ a sorpresa

Non solo i ‘soliti e chiacchierati’ Scamacca e Frattesi. Nella wish-list dei nerazzurri ci sono anche nomi utili per rinforzare il reparto difensivo. Anche perché il futuro di alcuni tasselli potrebbe riservare qualche sorpresa e l’Inter non vuole farsi trovare impreparata.

Attenzione, dunque, al nome di Mattia Viti. Come riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, Marotta avrebbe posato il proprio sguardo ed il proprio interesse sul giovanissimo centrale dell’Empoli. Tra le sorprese dei toscani, il 2002 di Andreazzoli ha già una lunga fila di estimatori alla porta.

Tutte le big del nostro campionato sarebbero sulle sue tracce, ma Corsi chiederebbe almeno 13-15 milioni di euro per lasciar partire il giovane Viti. L’Inter lavora a fari spenti, per non allertare la concorrenza e valutare la migliore soluzione possibile. Sul tavolo, anche quella di acquistare il calciatore per poi lasciarlo in prestito all’Empoli per un’altra stagione.