Rissa Bodo-Roma, ora è ufficiale: arriva la stangata

Roma-Bodo, la rissa non termina senza conseguenze: la UEFA interviene e cala la stangata, ecco il provvedimento ufficiale sulla gara dell’andata.

Storie tese, dentro e fuori dal campo. Roma e Bodo/Glimt se le sono suonate di santa ragione in campo e, in Norvegia, i giallorossi hanno lasciato (per ben due volte questa stagione) risultato e prestazione.

La questione, però, non è finita nel rettangolo di gioco. Come raccontato da Lorenzo Pellegrini al termine della gara di andata, la rissa tra il tecnico del Bodo, Kuntsen, e il preparatori dei portieri della Roma, Nuno Santos, ha generato degli strascichi pesanti.

Strascichi che rischiano ora di perpetrarsi sul match di ritorno, dove ci sarà un Olimpico sold out a spingere i giallorossi avanti nella terza competizione europea.

Rissa Bodo-Roma, interviene la UEFA: ufficiale la stangata

Attraverso un comunicato ufficiale, intanto, la UEFA ha manifestato il proprio intervento. Squalificati provvisoriamente sia mister Knutsen che il giallorosso Nuno Santos, in attesa di comprendere cosa sia effettivamente successo negli spogliatoi norvegesi. E di appurare con chiarezza il caos e la rissa scattata al triplice fischio dell’andata.

Una decisione che non ha convinto molto il Bodo/Glimt, che attraverso il proprio account Twitter ha raccontato tutta la propria sorpresa e perplessità per l’intervento e la sanzione della UEFA. “Faremo appello, siamo già al lavoro per farlo”, si legge dal comunicato del club scandinavo, prima di chiudersi in un ulteriore “No comment”.

Si prospetta, dunque, un clima rovente, quello che accompagnerà la gara di ritorno tra Roma e Bodo. Non solo per i trascorsi sportivi di questa stagione, ma anche e soprattutto per gli animi divenuti caldissimi dopo la rissa avvenuta nella gara della scorsa settimana.