“Non c’è l’accordo, sarà addio”: Juve, la notizia che ha spiazzato i tifosi

La Juve, dopo aver definito la posizione di Dybala, continua a guardare al mercato. Arrivata la notizia che spiazza i tifosi.

La posizione di Paulo Dybala è stata ormai definita: addio al termine del campionato e ognuno avanti per la propria strada. L’argentino è finito nel mirino dell’Inter, del Milan e dell’Atletico Madrid ma prenderà una decisione definitiva in merito al suo futuro soltanto più avanti. La Juve invece, oltre a portare avanti il casting teso ad individuare il suo sostituto, utilizzerà questa parte conclusiva della stagione per valutare l’eventuale permanenza di altri giocatori.

Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio, ad esempio, salvo sorprese dovrebbero restare. Più complicata invece la situazione di Federico Bernardeschi con il quale non è stato trovato alcun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Lo stipendio attualmente percepito dal giocatore (4,2 milioni) non rientra più nei nuovi parametri bianconeri, con il club che ha messo sul piatto un accordo al ribasso (circa 3).

Le parti risultano quindi quanto mai distanti e, al momento, l’opzione che prevede il divorzio in estate risulta essere quella più concreta. Ora resta da vedere quale società si farà avanti per ingaggiare Bernardeschi, autore di appena un gol e 6 assist in 28 presenze complessive.

Juve, Bernardeschi verso la Lazio

La Lazio, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, ha effettuato i primi sondaggi finalizzati a verificare la fattibilità dell’operazione. Il tecnico Maurizio Sarri lo apprezza e ha chiesto al direttore sportivo Igli Tare di fare tutto il possibile per portarlo nella capitale. Bernardeschi, dal canto suo, ha fatto capite di gradire la destinazione ma resta l’ostacolo dell’ingaggio (troppo alto per le casse biancocelesti).

Ulteriori aggiornamenti sono previsti nei prossimi giorni, quando avrà luogo il summit tra il dirigente e il procuratore dell’esterno. Nel frattempo la Lazio ha ormai quasi del tutto definito l’acquisto di Alessio Romagnoli. Per lui, in particolare, è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027 a 4 milioni all’anno (tra parte fissa e bonus).