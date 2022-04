Atletico Madrid-Espanyol, l’ex Cabrera sogna lo sgarbo a Simeone

L’anno dopo è andato via e dopo una girandola di prestiti, in giro per la Spagna, Cabrera ha trovato grande continuità qui a Barcellona. Cabrera sta disputando all’Espanyol la sua miglior stagione tra i professionisti, è tra i migliori difensori della Liga e le sue prestazioni gli sono valse la convocazione nella Nazionale uruguaiana guidata da Diego Alonso. Anche se oramai lontano, Cabrera dimostra il grande rapporto e la grande tradizione dell’Atletico Madrid con i calciatori uruguaiani. La squadra di Simeone in passato aveva infatti lanciato giocatori come Diego Godin e Gimenez.