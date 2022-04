“Conte l’ha convinto”: salti di gioia per i tifosi del Tottenham, è tutto fatto

Antonio Conte punta il piazzamento Champions per il suo Tottenham. Intanto l’allenatore italiano ha raggiunto un obiettivo importante.

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham ha vissuto diversi alti e bassi. L’allenatore durante l’anno ha messo più volte in chiaro le cose, soprattutto per placare le critiche dei tifosi che in alcuni frangenti della stagione si aspettavano qualcosa di più. Va detto, però, che gli spurs ad oggi sono quarti in classifica, ed il piazzamento Champions rappresenta un obiettivo ampiamente alla portata.

A Conte serviva tempo per amalgamare la squadra, provare ad imporre una sua idea di gioco e magari tirare fuori dal cilindro anche qualche coniglio. Gli arrivo di Kulusevski e Bentancur durante l’inverno hanno di sicuro aiutato l’ex allenatore dell’Inter, che si è ritrovato a disposizione due giocatori ‘scartati’ dalla Juventus ma di assoluto valore. E sembra che Conte sia riuscito anche in un’altra impresa.

Tottenham, Kane pronto a restare: merito di Conte

In estate ci saranno grandi valutazioni sul futuro dell’allenatore pugliese ed in generale sullo stesso Tottenham. Conte ha già chiarito che serviranno colloqui con il club per capire se la direzione da prendere sarà quella comune o se dovessero nascere delle discrepanze in termini di visione complessiva del progetto.

Certo è che l’allenatore italiano si aspetta di portare a casa il piazzamento Champions, anche grazie al supporto dei suoi giocatori. Il Tottenham gioca bene ed anche la sua squadra ha ben capito l’importanza del suo lavoro. Un risultato importante, in questo senso, è l’aver colpito anche chi – prima del suo arrivo – sembra pronto ad andare via. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, Harry Kane ha deciso di restare a Londra sponda spurs. Il suo addio sembrava scontato fino a qualche tempo fa, ma l’arrivo di Conte ha cambiato le carte in tavola ed il bomber – si legge – avrebbe anche rifiutato le avances del Manchester United.