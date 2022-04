“Sono rimasto sotto shock”: Italia, la rivelazione del bomber spiazza i tifosi

L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali ha lasciato in molti senza parole. In queste ore è arrivata anche la rivelazione del bomber.

Pensare di non vedere l’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar fa male, molto male. La nazionale azzurra ha detto addio troppo presto alla competizione, addirittura facendosi eliminare ai playoff da una Macedonia tutt’altro che imbattibile. Nemmeno la possibilità di misurarsi con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, con un match che almeno avrebbe contemplato in maniera più onesta e lineare anche una sconfitta. Ma contro quella Macedonia, i tifosi azzurri si aspettavano molto di più, soprattutto dalla squadra che appena qualche mese fa si è laureata campione d’Europa.

Passano le settimane, ma resta la grande amarezza in vista di un Mondiale cosi particolare come quello che si giocherà alla fine del 2022. Roberto Mancini resta saldo sulla panchina, nella speranza di portare avanti un progetto che appena l’estate scorsa sembrava destinato a trascinare la nazionale verso vette insperate fino a qualche anno fa. Certo, non solo gli italiani sono rimasti basiti da quanto accaduto in quel di Palermo.

Italia eliminata, la rivelazione di Arnautovic sugli azzurri

Il resto del mondo ha guardato con occhi sbigottiti quello che è accaduto all’Italia, soprattutto pensando alla grande gioia che gli stessi azzurri hanno raggiunto a Wembley a distanza di pochi mesi. Tra i giocatori che sono stati colpiti dall’eliminazione degli azzurri c’è anche Marko Arnautovic, uno che il campionato italiano ha imparato a conoscerlo da tempo e che attualmente milita nel Bologna di Sinisa Mihajlovic.

“Sono rimasto sotto shock“, ha spiegato il bomber austriaco nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’. “L’Italia non deve giocare le qualificazioni, solo Mondiali ed Europei, – ha proseguito ancora Arnautovic – è la squadra che vogliono vedere tutti. Bella Italia, come si dice”, ha poi chiosato l’attaccante del Bologna. E come dargli torto.