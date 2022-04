Mondiali 2022, tifosi spiazzati: la sentenza gela l’Inghilterra

L’Inghilterra è sicuramente tra le favorite per la vittoria dei prossimi Mondiali, ma in queste ore è arrivata una sorta di ‘sentenza’.

Siamo entrati nella la fase decisiva della stagione, ma la delusione per il mancato Mondiale sicuramente sarà una ferita che resterà aperta almeno fino al prossimo inverno. L’Italia, infatti, per la seconda volta consecutiva non parteciperà alla massima competizione per le nazionali. La squadra di Mancini è passata in pochi mesi dall’esaltazione per la vittoria dell’Europeo alle critiche furenti per la sconfitta contro la Macedonia del Nord.

Dopo la mancata partecipazione ai Mondiali da parte dell’Italia, i tifosi delle altre nazionali non si sono risparmiati nei sfottò. Soprattutto gli inglesi, in segno di vendetta per la sconfitta in casa nella finale dell’ultimo Europeo, si sono molto impegnati per prendere in giro la squadra di Mancini.

I sostenitori della nazionale dei Tre Leoni sono molto fiduciosi per la vittoria del Mondiale in Qatar, visto che la squadra guidata da Southgate è tra le favorite per il successo finale. Ma proprio sulla nazionale inglese sono arrivate alcune dichiarazioni che assomigliano tanto ad una sentenza.

Mondiali, la ‘sentenza’ di Petit sull’Inghilterra: “E’ tra le favorite, ma non vincerà”

Emmanuel Petit, infatti, campione del Mondo con la Francia di Zidane nel 1998, ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Sportbible’: “L’Inghilterra sarà sicuramente difficile da battere, ma sono anche quasi sicuro che non vincerà il Mondiale. E’ sempre tra le favorite, ma poi alla fine le manca sempre qualcosa per vincere”.

L’ex giocatore ha poi continuato il suo intervento: “Penso che l’Inghilterra non sia in grado di gestire la pressione, perché soffre la fase ad eliminazione diretta. Ci sono giocatori giovanissimi che fanno bene con le loro squadre, ma con la Nazionale hanno bisogno di più esperienza per non soffrire la pressione”.