“Come Donnarumma”: occhio Juventus, l’annuncio di mercato spiazza tutti

Juventus, attenzione ai futuri scenari di mercato: l’esempio di Donnarumma spiazza tutti i tifosi, arriva l’annuncio in diretta.

Che Juventus sarà, quella della prossima stagione, dipenderà molto dal finale di questa stagione. Lo Scudetto è ormai andato via e il pareggio contro il Bologna sembra aver messo in crisi anche quello inerente alla lotta per il quarto posto.

D’altronde, l’1-1 dello Stadium ha riportato alla luce tanti difetti che erano emersi sin dalle primissime gare di questa stagione. E che erano stati nascosti solo in parte dagli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Adesso, la Vecchia Signora è tornata a fare i conti con i propri problemi, in vista anche dei prossimi scenari di mercato che si creeranno.

Anche perché c’è da capire il futuro di Paulo Dybala. Per quanto il suo futuro sia ormai lontano dalla Juventus, bisognerà capire se l’argentino resterà in Italia o andrà all’estero. E il paragone con l’ex Milan Donnarumma può fornire qualche indizio sull’avvenire dell’ex Palermo.

“Dybala come Donnarumma”: Juventus, occhio all’annuncio di mercato

A fare chiarezza sul futuro di Paulo Dybala, l’inviato di ‘Sky Sport’ Giovanni Guardalà ha fatto il punto in diretta: “Ad oggi si registrano tanti rumors, ma non ci sono opzioni concrete. E onestamente, non sarei sorpreso se finisse come Donnarumma. Molti club aspetteranno giugno per capire i margini di una eventuale operazione”.

Di qui, il corrispondente continua la sua analisi: “Non è una questione che verrà risolta nei prossimi giorni. Anche perché il mercato che verrà, sarà un mercato molto complesso. Forse per questo la scelta della Juventus resta una scelta che ha stupito un po’ tutti. Per prolungargli il contratto, sarebbe bastata anche una proposta al ribasso”.

Un paragone e un annuncio che aprono diversi scenari, dunque, sul futuro di Dybala. L’Inter è una suggestione, la Liga osserva con calma: con il primo caldo, è probabile che l’avvenire della ‘Joya’ non venga sciolto.