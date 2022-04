Parolo: “Così Inzaghi ha svoltato. Addio Immobile? Gli consiglio…”

Tra l’Inter di Simone Inzaghi, la lotta Scudetto, il ‘regalo’ della Lazio e il futuro di Immobile in Nazionale: Marco Parolo ai microfoni di SerieANews.com.

Alla Lazio dal 2014 al 2021, per un totale di 211 presenze e tre trofei alzati al cielo. Marco Parolo conosce bene l’ambiente biancoceleste. Soprattutto, conosce bene quel Simone Inzaghi che tanto lo ha impiegato ed esaltato nel corso dei suoi anni nella Capitale. Lo stesso Simone Inzaghi che adesso è in piena corsa per lo Scudetto (oltre che per la Coppa Italia) e che viaggia nuovamente spedito con la sua Inter.

“Può essere il finale di stagione del mister. Ha avuto un momento di difficoltà, ma ha saputo reagire. E la vittoria a Torino ne è stata la prova”, commenta Parolo ai microfoni di SerieANews.com, che poi continua: “Quella partita lì è stata la svolta della stagione interista, perché sono stati tre punti che hanno allentato un po’ la pressione e dato nuovamente slancio e morale. Contro il Milan, poi, hanno vinto con merito. Il 3-0 è giusto e restituisce il feeling che mister Inzaghi ha in Coppa Italia e nelle gare ad eliminazione. Poi gli episodi a volte non ti premiano, tipo il Liverpool, ma contro il Milan ha meritato l’ennesima finale”.

Di qui, l’ex Lazio si sposta sul prossimo confronto tra Inzaghi e Mourinho: “Sarà un confronto importante. La settimana prossima determinerà se possono vincere o meno lo Scudetto. Magari potrà tornare ad essere un problema la stanchezza, ma l’entusiasmo darà una mano. Dalla sua, la Roma è una squadra solida e tosta. È di certo la più difficile nel cammino in campionato dell’Inter. Poi calcolando anche il recupero col Bologna, se i nerazzurri dovessero raccogliere tre vittorie nella prossima settimana, non ci saranno più ostacoli tra lo Scudetto e l’Inter“.

La Lazio ‘arbitro’ dello Scudetto e quel consiglio all’amico Immobile: Parolo a SerieANews.com

Nel weekend, però, attenzione soprattutto all’incrocio tra Lazio e Milan. Un incrocio che rischia di essere decisivo per la lotta al titolo, come spiega Parolo: “Può determinare la lotta al titolo, chiaro, ma dipenderà anche dal risultato che maturerà l’Inter con la Roma. Di certo, mi aspetto una gara difficile all’Olimpico. Il Milan può fare bene, ma incontra una squadra che può mettere in crisi chiunque, a patto che giochi come sa. E magari, finire anche con il dare una mano ad Inzaghi. A quel punto, il passato farebbe un regalo al mister“.

Infine, una parentesi sull’amico Ciro Immobile. Si parla tanto di un suo ritiro dalla Nazionale, ma l’amico Marco Parolo che consiglio darebbe al bomber biancoceleste? “Gli ribadirei quello che vale. Ovvero, tanto. Per l’Italia è un valore aggiunto, però deve sentirsi convinto di continuare al 100%. Se lui è convinto e sente la fiducia piena attorno a sé, a quel punto è il Ciro Immobile che conosciamo e ammiriamo tutti. Perciò, se vuole continuare in azzurro, deve essere convinto al massimo. Se ha già un mezzo dubbio, per come è fatto lui, gli direi di valutare bene la cosa“.