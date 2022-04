Juventus, la rivelazione su Del Piero spiazza tutti: tifosi senza parole

Dopo averlo visto allo Stadium i tifosi sognano un ritorno di Del Piero alla Juventus come dirigente. Ma qual è la situazione?

La sua presenza sugli spalti dello Stadium sabato, in occasione di Juventus-Bologna, è stata uno dei momenti più emozionanti della stagione per i tifosi bianconeri e non solo. Alessandro Del Piero è tornato in mezzo al popolo di cui per anni è stato l’idolo, prima di un addio un po’ troppo brusco che di fatto ha chiuso la sua carriera. Lasciando scorie che molti temevano avrebbero rovinato una vera e propria storia d’amore.

Il deludente pareggio contro gli emiliani, ridotti in 9 uomini nel finale, è passato in secondo piano. Per molti tifosi, infatti, il ritorno di Del Piero poteva essere interpretato come un segnale per il futuro, l’apertura a una nuova era che avrebbe visto Alex rientrare nel presente bianconero. Come dirigente, qualcuno sosteneva addirittura come presidente al posto di Andrea Agnelli.

Fantasie comprensibili, considerando che il protagonista è l’uomo che per anni ha infiammato i cuori della tifoseria juventina. Ma che non hanno trovato riscontro nelle parole dei diretti interessati: definito dall’AD Arrivabene “un’icona bianconera”, Del Piero ha affermato da subito che la sua presenza allo Stadium non nascondeva nessun secondo fine. E oggi arriva anche la conferma da parte di Tuttosport.

Juventus-Del Piero, per il momento nessun ritorno

Il quotidiano torinese, da sempre molto vicino al mondo della Juventus, ha infatti messo la parola fine alle fantasie dei tifosi. Almeno per il momento non sarebbero in programma altre rivoluzioni in seno alla dirigenza dopo quelle della scorsa estate.

Del Piero ha approfittato del soggiorno in città con la famiglia per visitare lo Juventus Museum, occasione per mostrare ai figli i tanti trofei vinti in bianconero, e quindi lo Stadium in modo da poter salutare i tifosi.

Che da sempre sognano un suo ritorno e che probabilmente continueranno a farlo a lungo. Ma che per il momento dovranno mettersi il cuore in pace: la Juventus ha semplicemente – e giustamente – voluto omaggiare uno dei suoi più grandi eroi di sempre.