Napoli, Sarri ti fa l’assist: colpo a sorpresa, esulta De Laurentiis

Il Napoli si prepara alla prossima sessione del mercato: in cantiere l’acquisto di un top player del campionato, esultano i tifosi.

Il Napoli pianifica le proprie mosse in vista della prossima sessione del mercato. L’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi è praticamente definito (si lavora per spendere meno rispetto ai circa 10 milioni richiesti dai georgiani). Il club, però, non intende fermarsi qua e proverà ad ingaggiare un altro elemento di qualità in grado di creare la giocata vincente in qualsiasi momento.

I riflettori, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Repubblica’, sono puntati su Luis Alberto la cui esperienza alla Lazio sta per volgere al termine. Il rapporto con il tecnico Maurizio Sarri, dopo i diverbi avuti nella prima parte del campionato, è migliorato senza però mai sbocciare in un grande feeling ed il giocatore, di recente, ha fatto capire di voler cambiare presto aria.

Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis si è attivato al fine di elaborare la strategia giusta per cercare di strapparlo ai capitolini: l’idea, in particolare, è quella di inserire nell’operazione il cartellino di Andrea Petagna così da abbassare la quota “cash” da versare nelle casse biancocelesti.

Napoli, occhi puntati su Luis Alberto

L’ex Spal, nel caso, alla corte di Sarri andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Immobile. Un’operazione da 30 milioni totali che appare quindi possibile, con il Napoli che proverà a renderla concreta nel giro di qualche settimana. Luis Alberto infatti, nonostante la stagione in chiaroscuro vissuta (4 gol e 9 assist in 40 presenze complessive), è ritenuto il profilo ideale da regalare a Luciano Spalletti.

Ora resta da vedere quale sarà la risposta di Claudio Lotito, il quale già da qualche giorno si è mosso in prima persona per cercare di portare a Roma sia Alessio Romagnoli che Dries Mertens (entrambi in scadenza di contratto). La Lazio del futuro sta quindi per prendere forma: il divorzio con Luis Alberto è alle porte, il Napoli è pronto ad approfittarne.