“E’ uno schiaffo…”: tifosi spiazzati da Mourinho, dichiarazione a sorpresa

Dichiarazioni chiare quelle di Josè Mourinho nel post partita della sfida tra Inter e Roma. Tifosi spiazzati dall’allenatore portoghese.

L’Inter esce da San Siro con la consapevolezza di essere (momentaneamente) prima in classifica, in attesa del match che dovranno giocare Milan e Lazio domani. Roma e Milano che si affrontano dalle due sponde della città, e per il momento è la citta lombarda (di marchio nerazzurro) ad avere avuto la meglio e che ora gode della possibilità di guardare tutti dall’alto verso il basso.

Si va verso un match, quello del Milan, che potrebbe rappresentare un crocevia importante per il campionato della squadra di Pioli. Un match – quello giocato oggi a San Siro – anticipato dalle polemiche legate alla designazione dell’arbitro Sozza (nativo di Seregno) che per alcuni avrebbe potuto rappresentare un elemento poco equilibrato essendoci in campo una squadra lombarda, l’Inter appunto.

Mourinho elogia Sozza, tifosi spiazzati sui social

A stemperare le polemiche, che pure durante la partita sono nate sui social per qualche giallo mancano ai giocatori nerazzurri, ci ha pensato proprio Josè Mourinho. L’allenatore portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN, elogiando l’operato di Sozza: “Sono contento perché Sozza ha avuto una partita difficile, perché loro giocavano per lo scudetto e noi volevamo vincere”, ha spiegato il tecnico. “Era difficile per un ragazzo giovane, ha poche partite in Serie A. Ha fatto una buona prestazione“, ha poi specificato Mourinho.

Parole che hanno sorpreso i tifosi di entrambe le squadre, ed in particolare quelli dell’Inter che hanno elogiato l’onestà del loro ex allenatore: “Mou che fa ai complimenti a Sozza per aver diretto magistralmente Inter-Roma è uno schiaffo gigantesco a tutti i giornalai e i rumors fuori luogo di questi 3 giorni! Chapeau!”, ha scritto un tifosi su Twitter, al quale si sono aggiunti anche altri commenti di questo tipo.