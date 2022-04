Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Si gioca lo scontro salvezza tra Genoa e Cagliari.

Scontro salvezza tra due squadre che ovviamente hanno bisogno di portare punti a casa per non farsi risucchiare nei bassifondi della classifica. Genoa e Cagliari sono ad un bivio, un match cruciale che potrebbe decidere le sorti di una o dell’altra. Entrambe hanno bisogno di vincere, anche se al momento quella che vive il momento peggiore è senza dubbio la squadra di Blessin.

Non vincere oggi significherebbe mantenere un ritardo di tre punti rispetto alla Salernitana (che ha una partita in meno), ma darebbe modo allo stesso Cagliari di allargare il vantaggio. Ecco perchè, dunque, è difficile pensare che questa non sarà una partita giocata a tutto campo da entrambe le squadre.

Genoa-Cagliari, le formazioni ufficiali

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Amiri, Galdames, Portanova; Ekuban. A disposizione: Semper, Vodisek, Masiello, Melegoni, Gudmundsson, Calafiori, Ghiglione, Destro, Hernani, Hefti, Yeboah. Allenatore: Alexander Blessin.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Goldaniga, Baselli, Rog, Strootman, Nandez, Pereiro, Lykogiannis, Zappa, Pavoletti, Walukiewicz. Allenatore: Walter Mazzarri.