Inter, Marotta rischia di sacrificare un altro top: cessione da 80 milioni

Inter, in estate tutto può cambiare. Beppe Marotta rischia di dover sacrificare un altro top player: affare da 80 milioni di euro.

L’Inter di Steven Zhang è alle prese con un finale di campionato ancora tutto da scrivere. La squadra di Simone Inzaghi resta nella scia dei cugini del Milan di Stefano Pioli e sono pronti al derby che, alla fine dei conti, varrà lo scudetto. Un obiettivo che entrambe le società hanno messo nel mirino: i rossoneri tornerebbero alla vittoria dopo un bel po’ di anni; i nerazzurri farebbero il bis dopo il successo targato Antonio Conte.

Insomma, nulla è ancora deciso. Così come non è stata decisa la strategia per la prossima stagione. Tutto dipenderà dal piazzamento in classifica generale. Lo sanno bene il tecnico Inzaghi e Beppe Marotta, al lavoro insieme al ds Piero Ausilio e a Dario Baccin per programmare la prossima stagione.

Calciomercato Inter, cessione Lautaro? Affare da 80 milioni

Cosa ne sarà di Lautaro Martinez il prossimo anno? La situazione del calciatore argentino ‘blocca’ l’intero mercato nerazzurro. Sulle tracce del giocatore, perno principale dell’attacco di Simone Inzaghi, sono finiti diversi top club europei, alla caccia del suo cartellino dopo le ritrovate motivazioni e prestazioni delle ultime settimane.

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, l’attaccante potrebbe essere sacrificato sul mercato estivo, così come accadde con Lukaku ed Hakimi. Il motivo? Fare cassa. L’Inter, per il cartellino di Lautaro, chiede circa 80 milioni di euro: prezzo in risalita dopo le recenti prestazioni. Il giocatore nerazzurro, intanto, è osservato speciale dell’Atletico Madrid e del Tottenham di Antonio Conte.