Sassuolo-Juve, frecciata dell’allenatore in diretta: non si ferma la polemica

Frecciata nel post partita. L’allenatore ha parlato dopo la partita giocata tra Sassuolo e Juve al Mapei Stadium.

Una partita che ha regalato tanti spunti, ma anche non poche polemiche. Il Sassuolo alla fine è uscito a mani vuote dal Mapei Stadium, nonostante una partita giocata a ritmi molto importanti da una squadra che nel corso della stagione ha dimostrato tante volte di meritare non solo la categoria, ma anche di poter guardare al futuro con grande fiducia. E cosi anche contro la Juventus la prestazione della squadra di Dionisi grida vendetta, soprattutto per il tabellino che recita 1-2 per la Vecchia Signora.

Il primo tempo, in particolare, ha visto un Sassuolo assolutamente sul pezzo ed una Juventus che invece ha acciuffato il pareggio soltanto sul finale. Un gol, quello di Dybala, condito anche da una polemica esplosa sui social che a investito l’arbitro Maresca. Il tutto, secondo molti sui social, sarebbe stato condito da un fallo di Morata su Kyriakopoulos.

Sassuolo, Dionisi lancia la frecciata in diretta all’arbitro

Un fallo che, però, l’arbitro Maresca non ha ravvisato. Cosi il primo tempo si è chiuso sull’1-1, ed il resto è storia. Durante le interviste post partita, i due allenatori hanno analizzato la partita e l’andamento delle due squadre. Uno dei due, Dionisi, si è lasciato andare anche ad una battuta che molti hanno interpretato (a ragion veduta) come una vera frecciata nei confronti del direttore di gara.

“Voglio ribadire una cosa, oggi è stato un peccato finire il primo tempo in parità, e mi fermo qui perché non voglio andare oltre“, ha detto Dionisi ai microfoni di Sky. Il riferimento sembra palese al gol di Dybala condito – evidentemente anche secondo Dionisi – da un fallo che avrebbe dovuto portare l’arbitro ad annullare il gol. Di questo episodio si parlerà ancora.