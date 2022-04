La Juve ha scelto il nuovo centrocampista, affare da 60 milioni

Il nuovo centrocampista della Juve arriverà dalla Serie A. Cherubini e Arrivabene sarebbero pronti a tentare l’affondo sul gioiello del nostro campionato: affare da circa 60-70 milioni di euro

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere la Lazio ad aprire le porte per l’affare Milinkovic Savic. Lotito valuta il suo giocatore circa 70 milioni di euro, ma i bianconeri sarebbero pronti a presentare un’offerta da circa 60 milioni di euro.

Il centrocampista serbo, come confermato indirettamente da Allegri e dalla dirigenza bianconera nei mesi scorsi, rappresenterebbe il giusto profilo per completare la linea mediana bianconera in chiave futura.

Centrocampista totale e con il vizio del gol: Allegri avrebbe già dato il suo ok totale all’operazione. Non è escluso che la Juventus possa inserire alcune contropartite per cercare di abbassare le pretese economiche della Lazio. Milinkovic Savic arricchirebbe il centrocampo della Juventus di fantasia e forza fisica.

Milinkovic Savic nuovo centrocampista della Juve: superato Pogba

Milinkovic Savic sarà il primo obiettivo del centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Il centrocampista serbo avrebbe superato anche Pogba nelle gerarchie della società bianconera. Difficilmente Cherubini e Arrivabene potranno tentare l’affondo su Poba in caso di assalto a Milinkovic Savic. Uno escluderà l’altro.

I bianconeri potrebbe decidere di confermare anche Rabiot, il quale, dopo le ultime prestazioni positive starebbe convincendo Allegri a confermarlo anche in vista della prossima stagione. Quasi certe le cessioni di Alex Sandro, Arthur, Ramsey e Kean, i quali potrebbero finanziare parzialmente Milinkovic Savic e aprire le porte all’arrivo di un nuovo regista di centrocampo. Jorginho resta in pole.