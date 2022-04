Cagliari, due notizie positive per la lotta salvezza: i dettagli

La salvezza del Cagliari potrebbe complicarsi in maniera drammatica in vista delle prossime quattro partite. Occhio alle trasferte contro Salernitana e Venezia e alla sfida interna contro l’Inter, con i nerazzurri impegnati in piena lotta scudetto. Spuntano, però, due notizie positive per Mazzarri

La rinascita della Salernitana ha complicato definitivamente i piani salvezza del Cagliari. Il passo falso contro il Genoa obbligherà gli uomini di Mazzarri alla vittoria contro il Verona, sfida interna in programma in vista della prossima giornata di campionato.

Mazzarri dovrà correre ai ripari per cercare di ridare subito entusiasmo per cercare di affrontare le ultime quattro partite con armonia, convinzione e voglia di centrare l’obiettivo salvezza ancora alla portate della compagine isolana.

Verona, Salernitana, Inter e Venezia: quattro sfide decisamente complicate, le quali segneranno il presente e il futuro del club isolano. Cresce l’ansia per l’immediata sfida contro il Verona, ma attenzione anche allo scontro salvezza contro la Salernitana, match che potrebbe rivelarsi decisivo.

Salvezza Cagliari: due notizie positive per Mazzarri in vista del rush finale

Paura, ansia e sfiducia: il Cagliari dovrà scrollarsi di dosso le negatività per cercare di ottenere il massimo in vista delle prossime quattro partite. Occhio anche alla doppia notizia positiva per Mazzarri. Rog, dopo le ultime partite, ha ritrovato completamente il ritmo gara e potrebbe candidarsi definitivamente a una maglia da titolare nelle quattro gare finali.

Buone notizie anche per Nandez, ormai totalmente recuperato dopo il lungo calvario. Il suo ingresso in campo contro il Genoa ha ridato a Mazzarri la possibilità di poter contare su un giocatore totale e adattabile in diverse posizioni di campo. L’ex Boca Juniors potrebbe rivelarsi decisivo per il rush finale di campionato. Ottimismo, positività e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo: il Cagliari sarà chiamato a un finale di stagione dal massimo coefficiente di difficoltà.