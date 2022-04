Futuro Napoli, brutte notizie: l’annuncio di De Laurentiis spegne i tifosi

L’annuncio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis spegne i tifosi: ecco cos’ha detto sul futuro

Il periodo nero che sta vivendo il Napoli, ha portato la squadra di Luciano Spalletti a dire addio al sogno scudetto. Una delusione totale per l’ambiente, soprattutto per le debacle contro Fiorentina ed Empoli e il pareggio casalingo con la Roma. Un punto in tre partite che porta gli azzurri a interrogarsi sui propri errori in questi giorni di allenamento, per affrontare al meglio le ultime quattro giornate di campionato.

C’è una qualificazione in Champions da difendere, considerata vitale da Aurelio De Laurentiis dopo due anni bui dove sono arrivati un settimo e un quinto posto. Il Napoli ha già annunciato l’arrivo di Khvicha Kvaratskhelia e sta trattando con il Getafe per Olivera. Colpi che danno la dimensione dei partenopei nella prossima stagione, ovvero quella di tornare a scovare dei giovani in grado di sostenere il club per diversi anni.

Napoli, De Laurentiis chiude alle trattative col Sassuolo

Aurelio De Laurentiis, nel corso dell’intervista ai microfoni di Sky Sport, si è soffermato sul mercato. E alla domanda riguardante Traore e Berardi, ha risposto: “Il Sassuolo è bottega cara, noi dobbiamo tornare a scovare gioielli come abbiamo fatto con Benitez. Lo ringrazierò sempre”. Riferimento chiaro ai vari giocatori arrivati sotto la gestione dell’allenatore spagnolo, come Kalidou Koulibaly.

Con queste parole, il Napoli in qualche modo chiude la porta a eventuali trattative col Sassuolo. L’ad Carnevali ha infatti più di una volta reso noto di poter vendere i propri giocatori, ma solo a fronte di offerte importanti. Come nel caso di Berardi e Scamacca, ma anche Raspadori e Traore. De Laurentiis, a quanto sembra, è di un altro parere.